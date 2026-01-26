Luto en el fútbol de Chile: falleció un jugador del ascenso a los 28 años

Cobreloa y el fútbol de Chile atraviesan horas de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Erick Fabián . Con solo 28 años, el exvolante naranja dejó una marca imborrable en el deporte nortino. Su partida no solo enluta a los "Zorros del Desierto", sino que revela una conmovedora historia de lucha personal.

La noticia del deceso de Erick Fabián fue confirmada por Carabineros durante la tarde del pasado domingo. El club loíno expresó rápidamente sus condolencias a la familia en este difícil momento, recordando que el futbolista vistió los colores naranjas en sus divisiones inferiores.

Más allá de su paso por la cantera de Cobreloa, el mediocampista era una figura sumamente respetada en el entorno deportivo de Calama y Tocopilla. Su talento técnico y su pegada lo llevaron a destacar no solo en el fútbol joven, sino también en el ámbito amateur, donde se convirtió en un referente de los clubes locales.

Erick Fabián dedicó sus últimos años al fútbol amateur, defendiendo al club Lucero del Norte, con quienes se consagró ganador de la Copa de Campeones. Previamente, alcanzó el mismo título con Eléctricos Refinería de la Población Independencia . Fue con este último equipo que logró uno de los hitos más recordados de su carrera reciente: participar en la Copa Chile en mayo de 2023.

Una lamentable noticia nos despertó esta mañana. El deceso de Erick Fabián, futbolista que vistió los colores naranjas en el fútbol joven. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia en este difícil momento pic.twitter.com/mCyyPlQkYL

En aquella ocasión, tuvo la oportunidad de jugar en el estadio Zorros del Desierto frente a Deportes Antofagasta , demostrando que su capacidad futbolística seguía vigente. Sin embargo, detrás de sus éxitos deportivos y de su rol como padre de dos niños, Fabián enfrentaba desafíos personales complejos.

image

La batalla silenciosa que marcó su destino

Jorge Morales, presidente y entrenador de Eléctricos Refinería, recordó al futbolista como alguien que "más que un amigo era como mi hermano". Según el relato de Morales, el joven luchó permanentemente contra carencias y vacíos en su entorno, factores que lo llevaron a transitar una depresión profunda que terminó afectándolo de manera determinante: "era una persona que quiso ganársela a la vida pero que la vida se le puso cuesta arriba”, cerró el mandatario.

Esta lucha personal conmovió a quienes lo conocieron de cerca y su partida generó una pena enorme en la comunidad deportiva local. Tras la confirmación del fallecimiento, el cuerpo del jugador debía ser entregado a sus familiares para iniciar las ceremonias de despedida. La comunidad de Calama y sus antiguos compañeros de equipo manifestaron su pesar por la pérdida de un "hermano" que dejó una huella en cada club que integró.