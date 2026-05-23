George Russell–Kimi Antonelli, duelo caliente en Canadá: roce, reproches y podio con polémica

La carrera Sprint en Montreal mostró una competencia interna intensa entre George Russell y Kimi Antonelli, que llegaron a liderar momentáneamente el 1-2 para Mercedes. Sin embargo, el intento del italiano por superar a su compañero derivó en un contacto leve y luego en una salida de pista que lo relegó. La maniobra abrió la puerta a Lando Norris, que aprovechó el caos para avanzar con McLaren.

Franco Colapinto brilló con una gran remontada y terminó noveno en el sprint de Canadá

“Eso fue muy sucio”, se quejó Antonelli por radio, visiblemente molesto con la defensa de Russell. El joven piloto pidió una sanción y expresó su frustración en varias comunicaciones, mientras desde el equipo intentaban bajarle el tono a la situación. “Mantengamos la calma… concéntrate en conducir”, le respondieron desde el muro.

Tras la bandera a cuadros, el ambiente entre los pilotos de Mercedes quedó frío, con un saludo distante y gestos serios en el podio. Antonelli, ya más medido, reconoció que fue “una batalla dura” pero insistió en que revisará la maniobra que lo sacó de pista.

PRIMER MOMENTO DE TENSIÓN EN MERCEDES: luego del toque en la Sprint entre ambos, así se saludaron Russell y Antonelli... #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CNMSqPqoiS

El director del equipo, Toto Wolff, intentó poner paños fríos: celebró la intensidad del duelo interno, aunque advirtió que el equipo deberá gestionar mejor este tipo de situaciones para evitar conflictos mayores durante la temporada.

Colapinto, firme en

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058221378919088275&partner=&hide_thread=false ¡SHOW ASEGURADO! George Russell vs. Kimi Antonelli en la Sprint del #CanadianGP. ¡IMPERDIBLE PELEA ENTRE LOS PILOTOS DE MERCEDES!



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el pelotón medio y otra vez cerca de sumar

En medio del caos de adelante, Franco Colapinto volvió a cumplir una actuación consistente con Alpine. El argentino largó 13° y avanzó hasta el noveno puesto, ganando posiciones en la salida y capitalizando errores del pelotón medio.

Superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz, pero no logró recortar la diferencia con Arvid Lindblad, quedando a un paso de los puntos en una Sprint que solo premió a los ocho primeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058222448722469342&partner=&hide_thread=false ANTONELLI VS. RUSSELL VOL. 2: ¡DESPUÉS DEL TOQUE EL ITALIANO PIDIÓ PENALIZACIÓN PARA SU COMPAÑERO DE MERCEDES!



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Alpine y un balance con sabor a progreso

El argentino destacó el rendimiento del auto pese a las condiciones de carrera: “Es una pista complicada… una pena no sumar puntos”, explicó, remarcando también la desventaja estratégica con neumáticos usados frente a rivales con gomas nuevas.

Con Gasly último tras largar desde el pit lane, Alpine cerró una Sprint irregular pero con señales positivas desde el lado de Colapinto, que volvió a consolidarse en el grupo medio y a rozar la zona de puntos en Canadá.