23 de mayo de 2026 - 15:13

George Russell–Kimi Antonelli, duelo caliente en Canadá: roce, reproches y podio con polémica

La carrera Sprint del Gran Premio en Montreal dejó al descubierto la interna en Mercedes entre Russell y Antonelli, en una batalla rueda a rueda que terminó con roces, quejas por radio y un podio con sabor amargo.

George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron roses durante la carrera Sprint en Canadá, en una lucha interna que marcó la competencia de Mercedes.

George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron roses durante la carrera Sprint en Canadá, en una lucha interna que marcó la competencia de Mercedes.

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Los Andes | Redacción Deportes
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“Eso fue muy sucio”, se quejó Antonelli por radio, visiblemente molesto con la defensa de Russell. El joven piloto pidió una sanción y expresó su frustración en varias comunicaciones, mientras desde el equipo intentaban bajarle el tono a la situación. “Mantengamos la calma… concéntrate en conducir”, le respondieron desde el muro.

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Tensión post carrera y mensaje de Wolff

Tras la bandera a cuadros, el ambiente entre los pilotos de Mercedes quedó frío, con un saludo distante y gestos serios en el podio. Antonelli, ya más medido, reconoció que fue “una batalla dura” pero insistió en que revisará la maniobra que lo sacó de pista.

El director del equipo, Toto Wolff, intentó poner paños fríos: celebró la intensidad del duelo interno, aunque advirtió que el equipo deberá gestionar mejor este tipo de situaciones para evitar conflictos mayores durante la temporada.

Colapinto, firme en

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el pelotón medio y otra vez cerca de sumar

En medio del caos de adelante, Franco Colapinto volvió a cumplir una actuación consistente con Alpine. El argentino largó 13° y avanzó hasta el noveno puesto, ganando posiciones en la salida y capitalizando errores del pelotón medio.

Superó a Isack Hadjar y Carlos Sainz, pero no logró recortar la diferencia con Arvid Lindblad, quedando a un paso de los puntos en una Sprint que solo premió a los ocho primeros.

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Alpine y un balance con sabor a progreso

El argentino destacó el rendimiento del auto pese a las condiciones de carrera: “Es una pista complicada… una pena no sumar puntos”, explicó, remarcando también la desventaja estratégica con neumáticos usados frente a rivales con gomas nuevas.

Con Gasly último tras largar desde el pit lane, Alpine cerró una Sprint irregular pero con señales positivas desde el lado de Colapinto, que volvió a consolidarse en el grupo medio y a rozar la zona de puntos en Canadá.

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