Colapinto ante un sprint inédito en Canadá y el Muro de los Campeones: los secretos del circuito Gilles Villeneuve

La Fórmula 1 llega al trazado Gilles Villeneuve para disputar su 55ª edición en condiciones atípicas. El Gran Premio de Canadá 2026 estrena el formato de carrera corta en una fecha anticipada respecto a otros años, obligando a Franco Colapinto y el resto de los equipos a gestionar neumáticos ultrablandos en un asfalto frío y recién reasfaltado.

Alerta para Franco Colapinto: se viene un GP de Canadá caótico con frío extremo, lluvia y riesgo para pilotos

Franco Colapinto vuelve a las pistas: Días, horarios, TV y todo la información del GP de Canadá

El piloto argentino aterriza en la Île Notre-Dame con el envión de su séptimo puesto en Miami, su mejor marca desde que debutó en la categoría. Con el monoplaza de Alpine, el oriundo de Pilar busca revertir la experiencia de 2025, cuando una penalización técnica lo relegó al decimotercer lugar tras haber clasificado inicialmente dentro del top 10.

La configuración del trazado canadiense es de tipo "stop-and-go" , con 4,361 kilómetros de extensión y 14 curvas que exigen frenadas extremas y máxima tracción. Al ser un circuito que solo se utiliza para competencias durante la visita de la Fórmula 1 , el asfalto gana adherencia de forma acelerada, obligando a reajustar las estrategias de las escuderías en tiempo real.

Pirelli seleccionó los compuestos C3, C4 y C5 para lidiar con la baja abrasión del suelo que fue reacondicionado en 2024. La dificultad principal reside en llevar las gomas a la ventana de funcionamiento ideal, un reto que se agrava por el clima impredecible y el riesgo de lluvia que siempre acecha a orillas del río San Lorenzo.

El punto más crítico del recorrido sigue siendo la última chicana antes de la recta de meta. Allí se encuentra el Muro de los Campeones, bautizado tras los choques de Michael Schumacher, Damon Hill y Jacques Villeneuve en la edición de 1999. En este sector, la proximidad de los muros y la necesidad de no perder tiempo hacen que los accidentes se repitan casi anualmente.

Así es una vuelta en el GP de Canadá

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Datos del GP de Canadá

Primer Gran Premio: 1978

Circuito: 4.361 mts

Vueltas: 70

Distancia: 305.270 km

Cantidad de DRS: 3

Mas victorias: Schumacher y Hamilton (7)

Vuelta más rápida: 1:13.078 - Valtteri Bottas (2019) Gs-FIaoXwAArDyL.jpg El circuito Gilles Villeneuve del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

El cronograma completo de Franco Colapinto para el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

13.30 a 14.30 Clasificación sprint: 17.30 a 18.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint : 13.00 a 14.00

: 13.00 a 14.00 Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo