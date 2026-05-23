"Estamos dando un pasito adelante": Colapinto ilusiona tras su gran sprint en Canadá

Franco Colapinto volvió a mostrar señales de crecimiento en la Fórmula 1 y quedó al borde de sumar puntos en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto argentino de Alpine largó desde el 13° puesto y completó una sólida remontada hasta finalizar noveno en el circuito Gilles Villeneuve, apenas a 1.9 segundos de la zona de puntuación tras una competencia marcada por el desgaste de neumáticos y las difíciles condiciones de pista.

La victoria quedó en manos de George Russell, que dominó la sprint de principio a fin con Mercedes, mientras que Lando Norris terminó como escolta y Kimi Antonelli completó el podio luego de perder terreno en la pelea final por el triunfo. En ese contexto, Colapinto consiguió destacarse dentro del pelotón medio y confirmó la mejora de Alpine durante el fin de semana canadiense.

"FUE UNA BUENA CARRERA. CASI UN PUNTO, ME DA UN POQUITO DE BRONCA". Franco Colapinto se lamentó no haber sumado un punto pero se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine. #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OXVZiX1PGl

Mostró buen ritmo durante toda la sprint

“Casi un punto, que me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera y tuvimos buen ritmo”, analizó el argentino tras bajarse del auto. El piloto de Pilar remarcó además que el equipo dio “un pasito adelante” en el rendimiento y explicó que la estrategia estuvo condicionada por el uso de neumáticos medios ya utilizados en clasificación, a diferencia de varios de sus rivales directos.

image Franco Colapinto Gentileza

Alpine evidenció una mejora en el rendimiento y Colapinto respondió

El resultado tomó todavía más valor por el complejo inicio de fin de semana que atravesó el argentino. Un problema eléctrico en la única práctica libre limitó considerablemente su actividad en pista y obligó al equipo Alpine a trabajar contrarreloj para dejar el auto en condiciones. “Fue un día largo, casi sin vueltas. Hubo que meterle huevo”, había reconocido Colapinto tras la clasificación sprint, en la que igualmente logró meterse 13°, a una décima de ingresar a la SQ3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058218236630507792&partner=&hide_thread=false ¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN LA SPRINT DE CANADÁ!



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El piloto argentino aprovechó cada oportunidad

Ya en carrera, el bonaerense aprovechó cada oportunidad para avanzar posiciones, mostró consistencia en el ritmo y volvió a dejar buenas sensaciones de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo. Alpine, además, continúa mostrando una evolución técnica con nuevas actualizaciones en el A526, en busca de consolidarse como la quinta fuerza de la temporada detrás de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.