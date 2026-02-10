El básquet argentino está de luto: falleció Fabián Borro, ex presidente de la CAB

El deporte argentino atraviesa este martes un día de luto, debido al fallecimiento del dirigente Fabián Borro, quien fuera presidente de la Confederación Argentina de Básquet desde 2019 hasta el 2023, y que actualmente conducía FIBA Américas y Obras Sanitarias.
La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de la CAB, donde se expresó el pesar por la partida del directivo: "La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias".
Murió Fabián Borro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquet:
En la misiva, se destacó el trabajo de Borro al frente de la entidad, en un cargo que ocupó durante cuatro años y que estuvo signado por la renuncia de Sergio "Oveja" Hernández, y el retiro de Luis Scola en la Selección Argentina. "Fabián Borro asumió la conducción de la CAB en un momento particularmente complejo, con el desafío de reconstruir, modernizar y proyectar una institución clave para el deporte nacional. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo", lanzaron.
Finalmente, desde la Confederación elogiaron la labor del dirigente a lo largo de su trayectoria en clubes, y asociaciones. "Más allá de los cargos, Fabián Borro fue un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo, una mirada moderna y una convicción inquebrantable sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto que pensó con la próxima generación en el centro".
A través de las redes sociales, diversas instituciones se hicieron eco de la noticia, expresando el acompañamiento a la familia y allegados. Entre otros, la Liga Nacional, la Asociación de Clubes, y el propio Obras Sanitarias.