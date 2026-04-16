16 de abril de 2026 - 21:45

Tragedia en India: un trabajador murió electrocutado al intentar ahuyentar a un mono

El joven intentaba ahuyentar a un mono cuando un tubo metálico tocó una línea de alta tensión y provocó una descarga fatal. Todo quedó grabado.

India: un trabajador murió electrocutado al intentar ahuyentar a un mono.

India: un trabajador murió electrocutado al intentar ahuyentar a un mono.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un trágico accidente ocurrió en un complejo turístico del estado de Madhya Pradesh, en India. Allí un trabajador murió electrocutado mientras intentaba ahuyentar a un mono, en las inmediaciones del establecimiento.

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La víctima fue identificada como Pradeep Raikwar. Se trata de un joven empleado que llevaba pocos días trabajando en un resort ubicado cerca de la estación de tren de Khajuraho, en el distrito de Chhatarpur.

Una descarga fatal en segundos

Según los primeros reportes, Raikwar salió del hotel con un tubo de hierro para espantar al animal que merodeaba por la zona. En ese momento, el objeto metálico hizo contacto con una línea eléctrica de alta tensión que atraviesa el lugar.

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La descarga fue inmediata y fulminante: el joven se desplomó en el acto y murió en el lugar. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del complejo, y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando conmoción por la rapidez con la que se produjo la tragedia.

Tras el hecho, personal policial de la comisaría de Bamitha acudió al lugar, confirmó el fallecimiento y trasladó el cuerpo para la autopsia correspondiente. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la ubicación de la línea de alta tensión cumplía con las normas de seguridad o si existió algún tipo de negligencia.

En ese sentido, el propietario del resort reconoció que el tendido eléctrico pasa por encima de las instalaciones. También aseguró que previamente se habían realizado gestiones para su reubicación, aunque sin respuesta favorable.

De confirmarse irregularidades o advertencias ignoradas, el caso podría derivar en responsabilidades tanto para el hotel como para la empresa eléctrica y los organismos de control.

El caso generó un fuerte impacto no solo por las circunstancias del accidente, sino también por su difusión pública. Según medios locales, Raikwar era padre de dos hijos, lo que profundizó la conmoción en la comunidad.

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