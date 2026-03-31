India inicia el primer censo digital de su historia: cómo registrarán a 1.400 millones de personas

La India pone en marcha este miércoles una operación logística sin precedentes. Con un presupuesto de 1.400 millones de dólares , el país inicia su primer censo de población íntegramente digital, un ejercicio que busca actualizar datos que no se renuevan desde 2011 , cuando la nación contaba con 1.210 millones de habitantes.

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El proceso arranca con la apertura del portal de " autoenumeración ", una plataforma disponible en 16 idiomas que permitirá a los ciudadanos de regiones como Delhi, Goa o Karnataka cargar sus datos de forma autónoma. Este sistema busca agilizar el recuento y reducir el margen de error que históricamente conllevaba el procesamiento manual de formularios en papel.

El registrador general, Mritunjay Kumar Narayan , subrayó desde Nueva Delhi que el componente tecnológico es importante para captar la realidad de una India con rápida urbanización y masivas migraciones internas. Debido a la pandemia de COVID-19 y diversos ajustes administrativos, el censo sufrió un retraso de un lustro , dejando al Estado diseñando políticas públicas basadas en proyecciones matemáticas y no en datos reales .

Para esta tarea, el Gobierno ejecutó un plan de formación monumental. Más de 3,1 millones de funcionarios se movilizarán por todo el territorio, supervisados por una red de 45.000 instructores de campo que supervisarán la recolección de datos.

La operación se dividirá en etapas. La primera fase, centrada en el listado de viviendas e infraestructura, se extenderá hasta septiembre de este año. El punto más sensible del cronograma llegará en febrero de 2027 , con la enumeración final de la población.

Durante estos meses, los empadronadores recopilarán información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluyendo el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento.

El eje central de esa etapa será el registro de castas, un dato que no se recoge de forma exhaustiva desde la independencia de la India en 1947. Esta información es considerada "dinamita política", ya que de ella dependen la actualización de las cuotas de empleo público y la asignación de ayudas sociales para los grupos desfavorecidos.

Para evitar distorsiones en la carga de datos, el Gobierno prohibió cualquier cambio en los límites de distritos o nombres de ciudades hasta que finalice el recuento.

Estos datos confirmarán las proyecciones matemáticas que indican que la India es el país más poblado del mundo.