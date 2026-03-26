Milagro: una mujer con muerte cerebral recuperó la conciencia cuando la ambulancia pasó por un bache

Un hecho sorprendente ocurrió en Uttar Pradesh , donde una mujer diagnosticada con muerte cerebral mostró signos de recuperación luego de un episodio inesperado durante su traslado en ambulancia .

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Se trata de Vineeta Shukla , empleada judicial de la ciudad de Pilibhit , quien se desmayó mientras realizaba tareas domésticas. Acto seguido fue trasladada de urgencia a un hospital.

Debido a la gravedad de su estado, fue derivada a un centro médico de mayor complejidad en Bareilly , donde los profesionales le realizaron estudios y determinaron que presentaba muerte cerebral .

Según el diagnóstico, la paciente no tenía reflejos del tronco encefálico y registraba apenas tres puntos en la Escala de Coma de Glasgow , muy por debajo de los 15 puntos correspondientes a una persona plenamente consciente.

Un bache en la ruta "revivió" a una mujer declarada con muerte cerebral.

Un bache en la ruta "revivió" a una mujer declarada con muerte cerebral

Ante este cuadro, los médicos informaron a la familia que no había posibilidades de recuperación .

El inesperado giro durante el traslado

Tras recibir la noticia, sus familiares decidieron trasladarla de regreso a su hogar y comenzaron con los preparativos para su entierro. Sin embargo, durante el viaje, la ambulancia pasó por encima de un gran bache en la ruta, lo que provocó una fuerte sacudida.

Fue en ese momento cuando su esposo notó un cambio inesperado: la mujer comenzó a respirar con normalidad inmediatamente después del impacto, según reportó el sitio Oddity Central.

Embed Pilibhit, Uttar Pradesh-



Vineeta Shukla was being taken home-- after a hospital in Bareilly discharged her saying there was no hope of her survival.



Suddenly ambulance hit a pothole on the highway and she 'got back her breath' back. pic.twitter.com/QlGicrmgJv — News Arena India (@NewsArenaIndia) March 11, 2026

El episodio dejó perplejos a los médicos, que previamente no le habían dado ninguna posibilidad de supervivencia. Desde entonces, Shukla se encuentra recuperándose en su casa y puede hablar con sus familiares, en un giro que pasó de un diagnóstico irreversible a una evolución impensada.

El caso generó asombro tanto en el entorno médico como en la comunidad, al tratarse de una situación que desafía las expectativas habituales frente a un cuadro de muerte cerebral.