Un pueblo con un "insólito nombre" sufre el robo constante de carteles de tránsito: la curiosa razón

En una pequeña localidad del estado de Texas, Estados Unidos, un problema insólito comenzó a repetirse con el paso del tiempo: la desaparición constante de las señales de tránsito. El motivo no es habitual, y no se trata de vandalismo al azar, sino que está directamente ligado al nombre del lugar.
El pueblo se llama Bug Tussle (Pelea de insectos), cuya denominación despierta curiosidad y termina convirtiéndose en un objeto de deseo para quienes pasan por la zona. Con el paso de los años, esa rareza derivó en un problema concreto para la comunidad.
Debido a la seguidilla de robos, las autoridades dejaron de instalar nuevos carteles, ya que cada colocación terminaba con otra desaparición. En total, se calcula que más de 70 señales fueron quitadas, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados sino de una práctica repetida.
Lejos de incomodar a los habitantes, el nombre del lugar es motivo de orgullo. Muchos cuentan que suele generar sorpresa cada vez que lo mencionan fuera del pueblo, ya que no es habitual escuchar una denominación de ese tipo.
Embed - How did Bug Tussle get its name?
Origen del nombre del pueblo
Sobre el origen del nombre, existen distintas versiones pero hay una que toma mayor fuerza. La Asociación Histórica del Estado de Texas menciona varias teorías, entre ellas una historia que habla de una celebración religiosa arruinada por una invasión de insectos.
Sin embargo, la otra explicación que ha adquirido mayor viralización sostiene que el nombre surgió cuando dos hombres debatían cómo llamar al pueblo y, en medio de la discusión, se distrajeron al ver a dos chinches peleando, lo que habría inspirado la particular elección.
"Cuando viajo en un avión, la gente me pregunta constantemente: '¿Eres de Dallas? No, soy de Bug Tussle'. Y me dicen: '¿Qué?'", comentó una vecina en un canal local.