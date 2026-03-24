Un pueblo con un "insólito nombre" sufre el robo constante de carteles de tránsito: la curiosa razón

Existen varias teorías, aunque la más popular cuenta sobre una pelea de chinches. La otra es sobre una invasión de insectos en una celebración religiosa.

Insólito: esta es una de las pocas señales de tránsito que no han robado.

En una pequeña localidad del estado de Texas, Estados Unidos, un problema insólito comenzó a repetirse con el paso del tiempo: la desaparición constante de las señales de tránsito. El motivo no es habitual, y no se trata de vandalismo al azar, sino que está directamente ligado al nombre del lugar.

El pueblo se llama Bug Tussle (Pelea de insectos), cuya denominación despierta curiosidad y termina convirtiéndose en un objeto de deseo para quienes pasan por la zona. Con el paso de los años, esa rareza derivó en un problema concreto para la comunidad.

Debido a la seguidilla de robos, las autoridades dejaron de instalar nuevos carteles, ya que cada colocación terminaba con otra desaparición. En total, se calcula que más de 70 señales fueron quitadas, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados sino de una práctica repetida.

Lejos de incomodar a los habitantes, el nombre del lugar es motivo de orgullo. Muchos cuentan que suele generar sorpresa cada vez que lo mencionan fuera del pueblo, ya que no es habitual escuchar una denominación de ese tipo.

Embed - How did Bug Tussle get its name? Origen del nombre del pueblo Sobre el origen del nombre, existen distintas versiones pero hay una que toma mayor fuerza. La Asociación Histórica del Estado de Texas menciona varias teorías, entre ellas una historia que habla de una celebración religiosa arruinada por una invasión de insectos.