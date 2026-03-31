Irán anunció que atacará las instalaciones de Google, Apple y Microsoft en Medio Oriente

Autoridades iraníes las calificaron de "compañías terroristas espías" y advirtieron a los empleados que se alejen de sus lugares de trabajo.

Irán anuncia que atacará las instalaciones de Google, Apple y Microsoft en Medio Oriente.

Este martes, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que mañana atacará las oficinas en Medio Oriente de empresas estadounidenses tras calificarlas de "compañías terroristas espías", entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, por lo que advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Allí señalaron que atacarán las oficinas tecnológicas estadounidenses "a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní (16:30 GMT)". "Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo", sentenciaron.

Irán atacó bases estadounidenses Irán atacó bases estadounidenses en distintos países de Medio Oriente. redes Irán apunta contra 18 empresas Luego del mensaje dieron a conocer una lista con 18 empresas entre las que figuran Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T del "régimen asesino de niños" (haciendo referencia a Israel) en Ben-Gurión y Haifa.