Gran controversia por una foto en L'Espresso que muestra a un colono israelí burlándose de una mujer palestina

La publicación de una portada del semanario italiano L’Espresso generó una fuerte controversia internacional tras mostrar a un colono israelí burlándose de una mujer palestina en Cisjordania . La imagen, titulada “El abuso”, desató acusaciones de manipulación, que fueron rechazadas tanto por el medio como por el fotógrafo.

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La fotografía fue tomada en octubre de 2025 en la zona de Hebrón por el reportero gráfico Pietro Masturzo , y acompañó un informe sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.

Acusaciones de manipulación y respuesta oficial

El embajador de Israel en Italia, Jonathan Peled, cuestionó la portada y denunció un uso “manipulador” de la imagen, al considerar que distorsiona la realidad del conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/espressonline/status/2044097635720519762&partner=&hide_thread=false Non siamo noi a promuovere «stereotipi e odio». Contro neonazisti e neofascisti, contro gli antisemiti, siamo dove siamo sempre stati.



L’articolo del vicedirettore Enrico Bellavia sarà pubblicato sul prossimo numero de L'Espresso, in edicola da venerdì 17 aprile pic.twitter.com/1095fqh2Wp — L'Espresso (@espressonline) April 14, 2026

Sin embargo, en redes sociales distintos usuarios aportaron material adicional —incluidas otras fotos y videos— que respaldarían la autenticidad de la escena. Incluso, registros de otros periodistas muestran al mismo protagonista en el mismo contexto.

Por su parte, el fotógrafo Masturzo negó categóricamente cualquier alteración y afirmó que la imagen no fue generada ni modificada con inteligencia artificial. Además, explicó que la escena ocurrió durante una jornada de cosecha de aceitunas en la que colonos armados intervinieron e impidieron la actividad de los palestinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RabbiPoupko/status/2043396948720288252&partner=&hide_thread=false Italy's magazine @espressonline publishing Antisemitic Der Strumer worthy imagery should clarify where they got this image from.



The military vest warn here is no longer in use by the IDF, the wedding ring and bracelet are never worn by ultra Orthodox men, the formation of the… pic.twitter.com/BJvAzRVj5K — Rabbi Poupko (@RabbiPoupko) April 12, 2026

El contexto de la imagen y el respaldo del medio

Según detalló el propio reportero, el gesto del colono retratado corresponde a una actitud reiterada durante el episodio, en el que se burlaba de los presentes. La escena también habría sido registrada por otros medios internacionales, entre ellos The New York Times.

Desde la revista, el vicedirector Enrico Bellavia defendió la publicación y sostuvo que la imagen refleja una situación real que forma parte de un contexto más amplio de conflicto en la región.

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Además, rechazó las acusaciones de promover odio o antisemitismo, y aseguró que el objetivo del medio fue documentar una situación concreta con valor periodístico.

Un debate que trasciende la imagen

El caso reavivó la discusión sobre el rol del periodismo en contextos de conflicto y el impacto de las imágenes en la opinión pública. Mientras algunos cuestionan la interpretación de la escena, otros destacan su valor como testimonio visual.

La polémica continúa en redes sociales, donde se multiplican las posturas enfrentadas en torno a una imagen que ya se convirtió en símbolo del debate mediático sobre el conflicto en Medio Oriente.