El Presidente asistirá a la ceremonia del 21 de abril, donde también se espera la presencia de Donald Trump.

Milei viajará a Israel para el Día de la Independencia en medio de la guerra y la tregua con Irán. | Archivo

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril con motivo de participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha'atzmaut).

El mandatario ratificó la noticia a través de sus redes sociales, al retuitear una nota de la Agencia Judía de Noticias (AJN). De concretarse, esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde que asumió la presidencia, marcando un claro alineamiento a la administración de Benjamin Netanyahu.

milei El retuit de Milei confirmando que viajará a Israel. Captura de pantalla Cumbre de aliados en Jerusalén Para la ceremonia, programada para el 21 de abril, también se espera la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según precisó la AJN, el evento contaría incluso con una actuación de Arabella Trump, nieta del mandatario norteamericano e hija de Ivanka Trump y Jared Kushner.

Sin embargo, fuentes oficiales aclararon a Clarín que la participación de Milei sigue sujeta al devenir de la guerra. El viaje se da en un marco de extrema fragilidad por el turbulento comienzo de la tregua de dos semanas que busca frenar la escalada directa entre Estados Unidos-Israel e Irán.

Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y le agradeció su “firme apoyo” Milei viajará a Israel por tercera vez desde que asumió como presidente. El traslado de la embajada, en suspenso Según informó TN, el Gobierno nacional puso paños fríos al traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Milei anunció en junio de 2025 ante la Knéset que Argentina mudaría su embajada en 2026, pero la definición se encuentra postergada.