Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela: cómo fue el encuentro

Kast ratificó el apoyo de Chile a Argentina en su reclamo por las Malvinas

Milei se reúne hoy con el gendarme Nahuel Gallo, a un mes de la liberación

El contacto entre ambos se extendió por cerca de dos horas, aunque no se difundieron detalles sobre los temas abordados. Solo trascendieron algunas imágenes oficiales del momento. De la reunión participaron la senadora Patricia Bullrich , la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno , el Canciller.

El operativo en la sede del Gobierno comenzó cerca de las 16, cuando personal de Casa Militar dispuso un vallado en el Patio de las Palmeras para restringir la circulación interna. La intención fue que no se produzca circulación interna.

El oficialismo mantuvo un fuerte hermetismo sobre el contenido de la conversación entre el Presidente y Gallo. Pasadas las 19 horas, comenzó a difundir el material fotográfico.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela.

El cónclave entre el jefe de Estado y el gendarme se postergó sin explicaciones por parte de la gestión Milei. “En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia” , planteaban a principios de marzo por los pasillos de Balcarce 50.

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y la posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.