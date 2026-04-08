8 de abril de 2026 - 07:44

Milei se reúne hoy con el gendarme Nahuel Gallo, a un mes de la liberación

El esperado encuentro tendrá lugar en el despacho presidencial de Casa Rosada.

El gendarme Nahuel Gallo pasó 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo pasó 448 días preso en Venezuela

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación, luego de ser secuestrado 448 días por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

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El intercambio está programado para las 16.30 y podría incluir la presencia de otros funcionarios.

Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo.

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posterior detención de Maduro, el uniformado fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el aeropuerto de Ezeiza. La exministra y actual senadora Patricia Bullrich también siguió de cerca el retorno de Gallo.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.

Nahuel Gallo fue recibido por su familia
Nahuel Gallo junto a familiares y pol&iacute;ticos

Nahuel Gallo junto a familiares y políticos

Nahuel Gallo, quien prestaba servicios en Mendoza pero era oriundo de la provincia de Catamarca, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta (Colombia) con Ureña (Venezuela). Intentaba ingresar a territorio venezolano para visitar a su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y a su hijo pequeño Víctor, hoy de 3 años.

El entonces gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de participar en una supuesta conspiración contra el régimen, que mutó a un grave conflicto diplomático con la administración Milei, siempre crítica.

Durante su cautiverio, según relató su entorno en los últimos días, Gallo pasó 14 meses en una celda de El Rodeo muy pequeña, donde comía y hacía sus necesidades en el mismo espacio. Además hubo maltrato psicológico y físico, derivado de la malnutrición.

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