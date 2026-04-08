Milei se reúne hoy con el gendarme Nahuel Gallo, a un mes de la liberación

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación, luego de ser secuestrado 448 días por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

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El intercambio está programado para las 16.30 y podría incluir la presencia de otros funcionarios.

Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo.

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posterior detención de Maduro, el uniformado fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el aeropuerto de Ezeiza. La exministra y actual senadora Patricia Bullrich también siguió de cerca el retorno de Gallo.

La aparición pública más recordada del gendarme fue el 3 de marzo pasado durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó pocos detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas y extendió su reclamo para la liberación de otros presos políticos, como el argentino Germán Giuliani.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil.

Nahuel Gallo fue recibido por su familia Nahuel Gallo junto a familiares y políticos

Nahuel Gallo, quien prestaba servicios en Mendoza pero era oriundo de la provincia de Catamarca, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta (Colombia) con Ureña (Venezuela). Intentaba ingresar a territorio venezolano para visitar a su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y a su hijo pequeño Víctor, hoy de 3 años.

El entonces gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de participar en una supuesta conspiración contra el régimen, que mutó a un grave conflicto diplomático con la administración Milei, siempre crítica.

Durante su cautiverio, según relató su entorno en los últimos días, Gallo pasó 14 meses en una celda de El Rodeo muy pequeña, donde comía y hacía sus necesidades en el mismo espacio. Además hubo maltrato psicológico y físico, derivado de la malnutrición.