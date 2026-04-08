8 de abril de 2026 - 14:46

Escalada en Medio Oriente: Irán "cumplirá con su deber" si Israel no detiene los ataque en el Líbano

El mensaje se da en un contexto de extrema fragilidad regional, con múltiples frentes abiertos y negociaciones aún en curso.

Irán amenaza con responder tras ataques de Israel en Líbano

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Por Redacción Mundo

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtiera que responderá si no cesan de inmediato los ataques contra el Líbano.

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Según informó la emisora estatal iraní IRIB y replicó CNN, el cuerpo militar acusó a Israel de haber perpetrado una “brutal masacre” en Beirut pocas horas después de un acuerdo de alto el fuego.

En su comunicado, el CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) también lanzó una advertencia a Estados Unidos e Israel: si continúan las agresiones, Irán “cumplirá con su deber” y responderá de forma contundente.

El mensaje se da en un contexto de extrema fragilidad regional, con múltiples frentes abiertos y negociaciones aún en curso.

Irán amenaza con responder tras ataques de Israel en Líbano
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Irán amenaza con responder tras ataques de Israel en Líbano

Hezbolá promete represalias

Por su parte, Hezbolá aseguró que los recientes ataques israelíes no quedarán sin respuesta. “La sangre de los mártires y los heridos no será derramada en vano”, señaló el grupo, que reafirmó su “derecho natural y legal” a resistir y responder a las ofensivas.

Además, indicaron que estos hechos reforzaron su determinación de continuar enfrentándose a Israel y defender la seguridad del Líbano.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los bombardeos israelíes en distintas regiones del país, incluida la capital Beirut, dejaron al menos 112 muertos y 837 heridos, según un balance preliminar.

Irán amenaza con responder tras ataques de Israel en Líbano
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Irán amenaza con responder tras ataques de Israel en Líbano

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron haber ejecutado su mayor oleada de ataques desde el inicio del conflicto, asegurando que alcanzaron más de 100 objetivos vinculados a Hezbolá.

Las amenazas cruzadas y la magnitud de los ataques refuerzan el temor a una escalada regional de mayor alcance, en un contexto donde la tregua entre potencias internacionales aún se mantiene como frágil.

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