Crean sandías del tamaño de un huevo y buscan revolucionar la producción agrícola

Una joven y su madre desarrollaron en el norte de Virginia (Estados Unidos) una innovadora variedad de sandías ultrapequeñas, con dimensiones similares a las de un huevo de gallina. El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia productiva y reducir el desperdicio en el cultivo de esta fruta.
La iniciativa surgió como una alternativa a las sandías tradicionales de gran tamaño, que muchas veces generan sobrantes en su consumo. A partir de modificaciones genéticas y cruces sucesivos, lograron obtener ejemplares mucho más pequeños, sin alterar sus características esenciales.
Sandías diminutas: el proyecto que apunta a cambiar la agricultura moderna
Sandías diminutas: el proyecto que apunta a cambiar la agricultura moderna.
Delaney Raptis
Un desarrollo que apunta a optimizar recursos
Según explicó Delaney Raptis, impulsora del proyecto, las primeras observaciones indican que estas sandías mantienen su sabor dulce y sus colores característicos. Además, presentan la firmeza necesaria para su transporte y consumo, lo que abre la puerta a su posible comercialización en el futuro.
Las investigaciones comenzaron en 2021 y avanzaron a través de distintas generaciones de cultivos. Actualmente, las frutas obtenidas tienen un peso que varía entre los 80 y 200 gramos, lo que representa una reducción significativa respecto a las variedades convencionales.
El objetivo a largo plazo es perfeccionar la calidad del producto para permitir su producción a gran escala.
Sandías del tamaño de un huevo: la apuesta por una producción más eficiente
Sandías del tamaño de un huevo: la apuesta por una producción más eficiente.
Delaney Raptis
Potencial impacto en la agricultura moderna
Uno de los principales beneficios de esta innovación es la posibilidad de aumentar la densidad de plantación. Al ocupar menos espacio, estas sandías podrían mejorar el rendimiento por metro cuadrado y facilitar su integración en sistemas de agricultura vertical.
Este modelo, cada vez más utilizado en entornos urbanos, requiere cultivos que maximicen el uso del espacio y los recursos. En ese sentido, las sandías miniatura podrían representar una alternativa viable para diversificar la producción.
No obstante, las creadoras del proyecto remarcaron que aún restan etapas de investigación para alcanzar los estándares necesarios antes de su lanzamiento comercial.