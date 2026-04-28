Crean sandías del tamaño de un huevo y buscan revolucionar la producción agrícola

Una joven y su madre desarrollaron en Estados Unidos sandías del tamaño de un huevo mediante modificaciones genéticas. El proyecto busca reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en la producción agrícola.

Desarrollan sandías del tamaño de un huevo para el cultivo vertical y la producción de alta densidad.

Una joven y su madre desarrollaron en el norte de Virginia (Estados Unidos) una innovadora variedad de sandías ultrapequeñas, con dimensiones similares a las de un huevo de gallina. El objetivo principal del proyecto es mejorar la eficiencia productiva y reducir el desperdicio en el cultivo de esta fruta.

La iniciativa surgió como una alternativa a las sandías tradicionales de gran tamaño, que muchas veces generan sobrantes en su consumo. A partir de modificaciones genéticas y cruces sucesivos, lograron obtener ejemplares mucho más pequeños, sin alterar sus características esenciales.

Sandías diminutas: el proyecto que apunta a cambiar la agricultura moderna Sandías diminutas: el proyecto que apunta a cambiar la agricultura moderna. Delaney Raptis

Un desarrollo que apunta a optimizar recursos Según explicó Delaney Raptis, impulsora del proyecto, las primeras observaciones indican que estas sandías mantienen su sabor dulce y sus colores característicos. Además, presentan la firmeza necesaria para su transporte y consumo, lo que abre la puerta a su posible comercialización en el futuro.

Las investigaciones comenzaron en 2021 y avanzaron a través de distintas generaciones de cultivos. Actualmente, las frutas obtenidas tienen un peso que varía entre los 80 y 200 gramos, lo que representa una reducción significativa respecto a las variedades convencionales.