Dramático rescate: un hombre quedó atrapado en altura durante el temporal en Puerto Madero

El hombre quedó enredado con las cuerdas mientras trabajaba y no podía descender por sus propios medios.

Operativo de emergencia en Puerto Madero por un trabajador atrapado en altura.

Un trabajador que realizaba tareas de limpieza en altura debió ser rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en medio del fuerte temporal que azotó la Buenos Aires.

El hecho ocurrió en el barrio de Puerto Madero, cuando las intensas ráfagas de viento sorprendieron al operario mientras trabajaba. Se trata de un hombre de 31 años y nacionalidad boliviana que se desempeñaba como silletero (trabajadores que realizan tareas suspendidos en altura).

El hombre se encontraba a la altura del segundo piso cuando el viento enredó las sogas que lo sostenían. La situación le impidió descender por sus propios medios, dejándolo atrapado en una posición de riesgo.

Embed RESCATARON A UN LIMPIAVIDRIOS ENREDADO CON SOGAS POR LA TORMENTA



Sucedió en una torre de Puerto Madero. El trabajador se enredó con las sogas que lo sostenían y no podía descender. Bomberos de la Ciudad montaron un operativo de rescate en altura y lograron liberarlo para que… pic.twitter.com/hNaAlSHg1d — Clarín (@clarincom) March 17, 2026 Operativo de rescate en altura Ante la emergencia, los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo especial para asistirlo. Los rescatistas realizaron maniobras en altura para desenredar las cuerdas y permitir que el trabajador pudiera bajar de manera segura.

Según se informó, el operario se encontraba retirando una publicidad adherida al vidrio cuando comenzaron las fuertes ráfagas, minutos antes de las 14. El temporal no solo complicó su tarea, sino que además provocó daños en distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.