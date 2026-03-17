Dramático rescate: un hombre quedó atrapado en altura durante el temporal en Puerto Madero

Un trabajador que realizaba tareas de limpieza en altura debió ser rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en medio del fuerte temporal que azotó la Buenos Aires.
El hombre quedó enredado con las cuerdas mientras trabajaba y no podía descender por sus propios medios.
Un trabajador que realizaba tareas de limpieza en altura debió ser rescatado por los Bomberos tras quedar atrapado en medio del fuerte temporal que azotó la Buenos Aires.
El hecho ocurrió en el barrio de Puerto Madero, cuando las intensas ráfagas de viento sorprendieron al operario mientras trabajaba. Se trata de un hombre de 31 años y nacionalidad boliviana que se desempeñaba como silletero (trabajadores que realizan tareas suspendidos en altura).
El hombre se encontraba a la altura del segundo piso cuando el viento enredó las sogas que lo sostenían. La situación le impidió descender por sus propios medios, dejándolo atrapado en una posición de riesgo.
Ante la emergencia, los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo especial para asistirlo. Los rescatistas realizaron maniobras en altura para desenredar las cuerdas y permitir que el trabajador pudiera bajar de manera segura.
Según se informó, el operario se encontraba retirando una publicidad adherida al vidrio cuando comenzaron las fuertes ráfagas, minutos antes de las 14. El temporal no solo complicó su tarea, sino que además provocó daños en distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.
Finalmente, la rápida intervención de los bomberos permitió resolver la situación sin que el trabajador sufriera heridas.