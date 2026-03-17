17 de marzo de 2026 - 10:14

Missing Children se sumó a la búsqueda de Sur, la nena mendocina retenida por su mamá

La Justicia de Mendoza sospecha que podría estar en San Isidro. Piden difundir su imagen para dar con su paradero.

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.&nbsp;

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial. 

Foto:

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.&nbsp;

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Organización no gubernamental, Missing Children, se sumó a la búsqueda de Sur Álvarez Tovar, la niña de 7 años que se encuentra retenida por su mamá desde hace meses y por el que la Justicia de Mendoza ordenó su inmediata restitución.

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A través de su página web y redes sociales, Missing Children solicita ayuda y que se compartan las imágenes de la menor con el objetivo de encontrarla. La Justicia sospecha que la mujer, Sofía Micaela Tovar, reside en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, con su hija.

Las autoridades indicaron que, conforme a la última información aportada en la causa, la menor y su madre podrían estar en dicha localidad ya que en esa jurisdicción “se registra la última inscripción escolar de la niña, aunque no se descartan cambios de establecimiento educativo o de algunos rasgos, dado que existen antecedentes de modificaciones de este tipo”.

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.
Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.

Sur Álvarez Tovar (7), tambén llamada Jazmín. Gentileza Poder Judicial.

En este sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la menor podría estar siendo llamada con otro nombre e incluso presentar algún cambio físico.

La noticia se dio a conocer luego de un comunicado por parte del Poder Judicial de Mendoza, que dispuso la restitución de la menor en el marco de un proceso judicial tramitado ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

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