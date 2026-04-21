Megaoperativo para rescatar a una ave protegida: estaba atrapada dentro una escuela

Un ejemplar de gavilán mixto , especie de ave protegida en Mendoza, fue rescatado este lunes por la mañana en una escuela de la Ciudad de Mendoza, luego de que ingresara al edificio y no pudiera salir por sus propios medios . El ejemplar, que se encontraba en buen estado de salud, fue liberada en un entorno adecuado. En tanto, desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron su rol ecológico y brindaron recomendaciones ante el aumento de avistamientos en zonas urbanas.

Un ave que se creía extinta apareció en un barco turístico: su apariencia es comparada con un dinosaurio

El hecho ocurrió en el Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (PT-068) , ubicado en Patricias Mendocinas 3.331 (Cuarta Sección). Al iniciar la jornada escolar, las autoridades detectaron la presencia del animal dentro del edificio y dieron aviso inmediato al 911 y a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque .

El ave se encontraba en buen estado de salud y fue liberada con éxito ese mismo día.

Personal técnico acudió al lugar y, tras evaluar al ejemplar, confirmó que se trataba de un macho adulto de gavilán mixto ( Parabuteo unicinctus), una especie de ave rapaz protegida en Mendoza . El operativo se desarrolló sin inconvenientes y permitió rescatar al animal de manera segura para luego reinsertarlo en un entorno adecuado .

El gavilán mixto , también conocido como aguilucho común, es una ave rapaz de tamaño mediano ampliamente distribuida en América, desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia . Se caracteriza por su plumaje oscuro con tonos marrones y rojizos, patas largas y una notable capacidad de adaptación , lo que le permite habitar tanto ambientes rurales como urbanos .

gavilán mixto El gavilán mixto es una especie protegida y cumple una función clave como controladora de plagas, Gentileza

Desde la cartera ambiental señalaron que esta especie habita de forma natural en el Gran Mendoza y cumple una función clave como controladora de plagas, lo que contribuye al equilibrio de los ecosistemas urbanos y periurbanos.

Además, explicaron que la presencia de estas aves en zonas urbanas suele estar asociada a la disponibilidad de alimento y espacios verdes, como plazas y arboledas, por lo que su aparición no debe interpretarse como una situación de alarma sino como parte de la dinámica natural del entorno.

Recomendaciones ante la presencia de fauna silvestre

Ante el incremento de avistamientos en áreas pobladas, las autoridades recordaron la importancia de adoptar conductas responsables. Recomendaron no alimentar ni intentar capturar a estas aves, así como supervisar a niñas y niños en espacios con abundante arbolado.

También aconsejaron circular con mascotas pequeñas siempre con correa y por senderos despejados. En caso de interacción, se debe evitar agredir o espantar al animal de forma violenta.

Rescate gavilán Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Si se produce alguna lesión leve, se sugiere higienizar la zona afectada y consultar a un profesional de la salud o veterinario. Asimismo, se solicita reportar situaciones inusuales o ejemplares en riesgo al 911 o a través del correo [email protected] o al teléfono 261 7503417, para que intervengan los equipos especializados.