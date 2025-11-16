Un ave que se creía extinta apareció en un barco turístico: su apariencia es comparada con un dinosaurio

Un grupo de turismo que navegaba por un humedal en Uganda se sorprendió con un ave imponente que se posó sobre la embarcación.

Su figura imponente reforzó la fascinación por un ave que parece salida de otra era.

Durante un recorrido habitual de turismo por las aguas de Uganda, un fenómeno inesperado dejó sin palabras a un grupo de viajeros. Mientras el barco avanzaba lentamente la figura del “picozapato” cayó sobre la cubierta y alteró la calma del paseo. Lo sorprendente fue descubrir que se trataba de un ave cuya apariencia recuerda a criaturas remotas y casi míticas.

El episodio ocurrió el pasado martes 12 de noviembre cuando una excursión organizada por la empresa local Mabamba trips atravesaba una zona pantanosa conocida por su biodiversidad. Sin embargo nadie imaginaba que uno de los animales más difíciles de observar en el continente africano elegiría ese momento para mostrarse. La escena quedó registrada y despertó interés porque no causó daños y su actitud fue bastante inofensiva.

Cómo llegó este ejemplar a un barco y qué explicaron los guías de Mabamba trips Según los guías que presenciaron la escena, el picozapato descendió sin aviso desde un sector de vegetación espesa y se detuvo sobre la embarcación con total naturalidad.

Las excursiones de Mabamba trips suelen centrarse en la búsqueda de esta especie pero rara vez se logra verla tan cerca y mucho menos tenerla dentro del propio barco.

De hecho, los especialistas explicaron que en esta época del año la actividad de las aves cambia debido a variaciones en el nivel del agua y en la disponibilidad de alimento lo que podría haber motivado su acercamiento.

También señalaron que estos animales no suelen mostrar agresividad hacia los humanos siempre que no se los invada o se altere su entorno. Aún así, el grupo permaneció en silencio para evitar espantarlo y el ejemplar observó el entorno durante varios minutos antes de retomar vuelo entre los juncos dejando a los visitantes con una imagen única y difícil de repetir.

Por qué existe una extraña relación entre esta ave y la imagen de antiguos dinosaurios Quienes han estudiado al picozapato (Balaeniceps rex), coinciden en que su figura remite a criaturas prehistóricas por su porte, la firmeza de su postura y un pico enorme que recuerda a reptiles antiguos. Esta especie vive en humedales de África oriental y su presencia es tan rara que algunos visitantes creen que está desaparecida pese a seguir clasificada como vulnerable.

Su estatura puede superar el metro veinte y su peso ronda los cinco kilos, lo que lo convierte en un ave inconfundible.

El pico ancho y curvado que le da su nombre le permite capturar presas grandes como peces pulmonados y tilapias mientras permanece inmóvil durante largos períodos.

Esa quietud extrema contribuye a su fama de criatura enigmática porque puede sostener la mirada fija sin moverse, una conducta que muchos turistas describen como intimidante. Aunque no está extinto, su población es reducida y se distribuye en zonas pantanosas difíciles de acceder, por lo que cada avistaje se considera un acontecimiento singular.