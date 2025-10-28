Cuál es la función secreta de las manchas en las jirafas, según la ciencia animal

Pese a que se creía que tenían por objetivo primordial el camuflaje, estudios advierten que los patrones se relacionan con su capacidad de sobrevivir.

Esta es la verdadera función de las manchas de las jirafas.

Las jirafas, esos majestuosos animales reconocidos por su altura imponente y su distintivo pelaje manchado, han sido objeto de fascinación durante años. Tradicionalmente, las manchas en su lomo se han interpretado como una herramienta de camuflaje, ayudando a estas criaturas a mezclarse con su entorno y evadir a los depredadores.

Sin embargo, estudios recientes e investigaciones citadas por New Scientist sugieren que hay más en juego de lo que parece a simple vista, con una conexión sorprendente entre el tamaño y la forma de las manchas y la capacidad de las jirafas para sobrevivir en temperaturas extremas.

Jirafa Esta es la verdadera función de las manchas de las jirafas. web Un estudio revelador sobre las manchas y la supervivencia En una investigación encabezada por Alexia Mouchet y su equipo en la Universidad de Zúrich se estudió a 810 jirafas Masai en el ecosistema de Tarangire, Tanzania, entre 2012 y 2020. El estudio analizó cómo las variaciones en los patrones de manchas influían en las tasas de supervivencia.

Las crías con manchas más grandes y redondas presentaban mayores probabilidades de sobrevivir durante los primeros meses de vida. Esta forma de patrón les permitía mimetizarse mejor con los juegos de luz y sombra que generan los arbustos y árboles, reforzando su camuflaje natural.

Además, una investigación previa publicada en PeerJ demostró que las características de las manchas son hereditarias y están vinculadas a la supervivencia neonatal. En ese estudio, que analizó 258 crías, se halló que el tamaño y la forma irregular de las manchas se asocian positivamente con tasas de supervivencia en ambientes naturales

Jirafas Esta es la verdadera función de las manchas de las jirafas. web Manchas y temperatura: la regulación térmica en juego Los hallazgos más intrigantes revelaron que las manchas también influyen en cómo las jirafas manejan las fluctuaciones de temperatura. Durante épocas de temperaturas inusualmente altas o bajas, los patrones de manchas jugaron un papel fundamental en el manejo térmico de los individuos. En climas fríos , los machos adultos con manchas más grandes y oscuras tendían a sobrevivir mejor, ya que estas zonas absorben mayor radiación solar, ayudando a conservar el calor corporal.

, los tendían a sobrevivir mejor, ya que estas zonas absorben mayor radiación solar, ayudando a conservar el calor corporal. En cambio, en ambientes calurosos, las manchas más pequeñas y claras ofrecían una ventaja, al reflejar mejor la luz y facilitar la disipación del exceso de calor, reduciendo el riesgo de hipertermia.