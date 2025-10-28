Qué significa sentirse en paz solo y no querer enamorarse, según la psicología

En pleno siglo XXI elegir no tener una pareja y estar solo por elección genuina puede parecer algo atípico o hasta preocupante. Sin embargo, los estudios en psicología comienzan a mostrar que sentirse en paz estando solo -y no desear activamente enamorarse- no solo es normal, sino también un indicativo de un nivel elevado de bienestar emocional y autonomía personal.

Para un número creciente de personas, la soltería no es un tránsito involuntario ni una espera hacia una relación, sino una decisión consciente .

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology reveló que quienes perciben su soltería como voluntaria reportan mejores indicadores de bienestar emocional, psicológico y social, y menor “soledad romántica”, en comparación con quienes se sienten solteros más bien por obligación.

La clave es sentirse libre para elegir no enamorarse o esperar el momento adecuado, en lugar de sentir que “tendría que” estar en una relación. Esa sensación de agencia, de no depender emocionalmente del otro para validar tu propia existencia , alinea con lo que varios especialistas identifican como una forma saludable de individualidad.

Un podcast de la American Psychological Association (APA) con el psicólogo Geoffrey MacDonald aborda este fenómeno: “Una vida de soltero voluntario puede ser tan satisfactoria como una vida de pareja , e incluso más, cuando se vive con auténtico bienestar y autoconocimiento”.

Decidir no buscar activamente una relación romántica, o sentirse tranquilo sin ella, no implica una fobia al amor, sino una cuestión de prioridades, valores o comodidad.

En un artículo de Psychology Today se señaló que aproximadamente la mitad de las personas solteras afirmaron no estar interesadas en una relación romántica o en salir en citas.

Eso sugiere que, para muchas, el normalizar la soltería pasa por la aceptación de que el vínculo romántico no es imprescindible para su felicidad.

La psicología explica que este estado puede surgir de diversas fuentes: el deseo de libertad, la dedicación a metas personales, la superación de heridas afectivas pasadas o simplemente la elección de no asumir la responsabilidad que exige una pareja.

Lo importante es que esta actitud parta de la conciencia personal, no de la evasión de relaciones como respuesta al miedo o la baja autoestima.

¿Por qué estar solo en paz es señal de salud emocional?