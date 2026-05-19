Cuál es la causa por la que se hinchan los tobillos al final del día y qué soluciones son efectivas

Al terminar el día, hay personas que sienten los zapatos más ajustados, las correas más apretadas o una sensación de pesadez en los tobillos que aparece especialmente durante jornadas largas o calurosas. Aunque suele parecer un problema menor, esta causa puede estar relacionada con la forma en que el cuerpo maneja la circulación y el equilibrio de líquidos.

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Especialistas de Healthline explican que este cuadro, conocido como edema periférico, aparece con frecuencia cuando los vasos sanguíneos se dilatan debido al calor o a largos períodos de tiempo en la misma posición. Esa dilatación dificulta el retorno de la sangre hacia el corazón y favorece la acumulación de líquidos en las extremidades inferiores.

Es indispensable recurrir a una atención médica cuando la hinchazón es en una sola pierna.

Uno de los factores más asociados a la retención de líquidos es el consumo elevado de sodio . La sal tiene la capacidad de atraer agua dentro del organismo y, cuando se ingiere en exceso, el cuerpo tiende a acumular líquido para mantener el equilibrio químico de la sangre.

Muchas personas creen que controlar la sal consiste solamente en no agregarla a las comidas, pero los especialistas recuerdan que gran parte del sodio diario proviene de productos industrializados.

Embutidos. Alimentos procesados. Conservas. Panes. Condimentos preparados. Las legumbres enlatadas o ciertos productos de panadería.

Todos los alimentos mencionados esconder niveles altos de sodio que favorecen la sensación de hinchazón en pies y tobillos. Por eso, es recomendable enjuagar conservas y reemplazar parte de la sal por hierbas aromáticas o especias naturales al cocinar.

Otro aspecto menos conocido tiene relación con los azúcares simples y los carbohidratos refinados. Alimentos como dulces, gaseosas, pan blanco o pizzas generan aumentos rápidos de glucosa e insulina en sangre.

y los Alimentos como o generan aumentos rápidos de glucosa e insulina en sangre. Cuando la insulina se eleva demasiado, los riñones reciben señales para retener más sodio en lugar de eliminarlo. Esa reacción termina favoreciendo todavía más la acumulación de líquidos en el cuerpo.

Por ese motivo, es sugerible reemplazar harinas refinadas por cereales integrales ricos en fibra, ya que ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y reducen los picos hormonales relacionados con la retención de líquidos.

hinchazón de tobillos La organización en la alimentación es una solución para dejar de sentir la pesadez diaria. WEB

La importancia del agua, el movimiento y los hábitos diarios para mejorar la circulación

Aunque muchas personas creen que beber menos líquido ayuda a deshincharse, especialistas señalan que ocurre exactamente lo contrario. Una hidratación insuficiente puede dificultar el trabajo de los riñones y favorecer todavía más la acumulación de líquidos en los tejidos.

Consumir suficiente agua durante el día ayuda al organismo a eliminar sodio a través de la orina y mantener un equilibrio más saludable entre líquidos y minerales.

ayuda al organismo a eliminar sodio a través de la orina y mantener un equilibrio más saludable entre líquidos y minerales. Además, algunos alimentos ricos en potasio pueden colaborar con este proceso. Tomates, pepinos, bananas y espinacas aparecen entre las opciones más recomendadas porque ayudan a equilibrar el efecto del sodio y favorecen la eliminación natural del exceso de líquido.

La alimentación no es el único factor importante

Permanecer muchas horas sentado o parado también puede empeorar la circulación en las piernas. Cuando eso ocurre, la sangre tiende a acumularse en las extremidades inferiores y aumenta la sensación de pesadez o inflamación.

Por eso, deben realizarse pequeños movimientos de tobillo o caminar algunos minutos cada hora para activar la llamada “bomba muscular” de las pantorrillas, un mecanismo fundamental para ayudar al retorno venoso hacia el corazón.

hinchazón de tobillos WEB

La hinchazón de tobillos suele asociarse al calor o al cansancio, pero en muchos casos también refleja hábitos de alimentación, hidratación y circulación que pueden modificarse con pequeños cambios diarios.