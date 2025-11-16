16 de noviembre de 2025 - 14:22

La planta que transforma balcones y terrazas con un color intenso y crece rápido en verano

Espacios pequeños como balcones y terrazas cambian por completo cuando una planta comienza a trepar y cubrir estructuras. Aporta sombra y frescura todo el verano.

Con pocos cuidados se puede mantener esta planta con una presencia vigorosa durante todo el verano.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En los meses más calurosos ciertas plantas pueden ser una solución para que tanto balcones como terrazas logren paredes o barandas con una combinación de frescura y colores atrapantes. Para estos ambientes existe una especie en particular que resiste y se adapta en poco tiempo. Su crecimiento ofrece una estética llamativa sin cuidado excesivo.

Existe una opción natural que aporta sombra, flores intensas y estructura uniforme, lo que puede convertir una pérgola natural o muro vivo en poco tiempo. Su comportamiento cambia según la cantidad de luz y la forma en que se la guía pero aun así conserva un carácter. Por eso es elegida por quienes desean un efecto visual duradero.

planta para balcones y terrazas
La bugambilia es una especie que crea color y estructura en espacios altos

La bugambilia conocida también como Santa Rita puede convertirse en una planta trepadora capaz de transformar balcones y terrazas gracias a su crecimiento vigoroso y a la intensidad de sus pequeñas hojas que parecen flores.

  • Su resistencia al calor y a la sequía moderada la vuelve ideal para zonas expuestas donde otras plantas podrían sufrir en pleno verano.
  • Cuando recibe sol directo responde con floraciones abundantes que pueden mantenerse durante la temporada generando un impacto visual inmediato.
  • Además presenta una versatilidad poco común porque puede crecer apoyada en muros o entramados creando cercos, cortinas de color o techos naturales que aportan frescura.

Su estructura permite orientar ramas hacia distintas direcciones para cubrir huecos o sectores que necesitan sombra parcial. Es por eso que esta cualidad la hizo muy valorada en ambientes urbanos donde el espacio es limitado y se busca un resultado decorativo con bajo mantenimiento de jardinería.

planta para balcones y terrazas
Cómo cuidarla en verano para que luzca firme y conserve su característico tono

El éxito de la bugambilia en balcones y terrazas depende de algunos cuidados simples que no necesitan un mantenimiento excesivo.

  • Esta especie solo necesita luz intensa y prospera con varias horas de sol directo aunque puede tolerar momentos de semisombra sin perder su color.
  • Durante su crecimiento desde cero, principalmente en una maceta, el riego debe ser moderado permitiendo que la tierra seque entre aplicaciones ya que el exceso de humedad afecta sus raíces. Además, un drenaje adecuado evita encharcamientos y fortalece el crecimiento vertical cuando luego se la guía con tutores o enrejados.
  • Durante el verano una poda mínima ayuda a mantener su forma permitiendo que nuevas ramas broten con fuerza.
  • La fertilización ocasional con un producto equilibrado potencia la floración sin necesidad de intervenciones frecuentes.

Este tipo de combinaciones en distintos momentos de su formación la vuelve una especie ideal para llenar de color un espacio abierto sin dedicar largas horas al cuidado diario.

planta para balcones y terrazas
La bugambilia o Santa Rita puede ser una opción para ambientes reducidos como balcones y terrazas porque combina su belleza y resistencia al mismo tiempo. Su capacidad para cubrir paredes o pérgolas naturales la convierte en un recurso decorativo de gran impacto.

