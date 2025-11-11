11 de noviembre de 2025 - 12:27

Por qué los expertos en paisajismo eligen esta planta para crear espacios de meditación y color

Muchos aficionados al paisajismo la consideran una planta “terapéutica”, no solo por su estética, sino porque cuidar de ella se convierte en un ritual.

jardín con flores
Por Daniela Leiva

Los espacios verdes dejaron de ser solo un lugar decorativo en casa y pasaron a convertirse en rincones de descanso, meditación y bienestar. Y si hay una planta que se ganó un lugar especial en ese tipo de ambientes es la azalea, una especie tan vistosa como delicada, que aporta belleza, calma y un aire casi zen a cualquier rincón.

Pero, además, su follaje verde brillante y su porte compacto permiten diseñar espacios visualmente equilibrados, algo esencial en jardines pensados para la relajación.

En la filosofía oriental, los colores suaves y la naturaleza en calma son sinónimo de equilibrio interior. Las azaleas, con su aspecto elegante y su floración abundante, encajan perfectamente en esa idea: son capaces de transformar un patio pequeño, una terraza o incluso un rincón del living en un oasis de serenidad.

azaleas en un jardín argentino

Cómo usar azaleas para crear un espacio de meditación en casa

El primer paso es elegir el lugar adecuado porque las azaleas prefieren la luz natural indirecta, es decir, ambientes luminosos pero sin exposición directa al sol fuerte del mediodía. En Argentina, eso significa ubicarlas en sectores orientados al este o al sur, donde el sol llega más suave. Si el espacio es interior, conviene situarlas cerca de una ventana o galería con buena ventilación.

azaleas

El segundo paso es pensar en la combinación de colores. Los paisajistas suelen elegir tonos rosados o blancos cuando buscan transmitir paz, y optan por azaleas rojas o fucsias cuando el objetivo es sumar energía visual. Lo ideal es agrupar varias macetas con distintas variedades, manteniendo una paleta equilibrada y sin sobrecargar el entorno.

Un truco muy usado en jardines zen es acompañar las azaleas con elementos naturales simples: piedras claras, caminos de grava, pequeñas fuentes de agua o bancos de madera sin barnizar. El contraste entre la textura rústica de los materiales y la suavidad de las flores genera un equilibrio visual que invita al descanso y la contemplación.

Cómo cuidar las azaleas para que florezcan con fuerza

Las azaleas pueden florecer durante buena parte de la primavera y el verano si se mantienen las condiciones adecuadas.

  • Les gusta la tierra ácida, así que conviene usar sustrato para plantas acidófilas o mezclar tierra negra con turba y un poco de corteza de pino.
  • El riego es clave: necesitan humedad constante, pero sin encharcar. Un método casero es tocar la tierra con los dedos; si está seca en la superficie, es momento de regar. En días muy calurosos, puede ser necesario hacerlo día por medio, siempre con agua sin cal (el agua de lluvia es ideal).
  • Otro punto importante es la poda ligera después de la floración. Solo se recortan las ramas secas o los extremos que desentonan con la forma del arbusto. Esto estimula el crecimiento parejo y prepara la planta para una próxima temporada de flores más abundante.
  • Aplicar un fertilizante especial para azaleas o rododendros cada 20 días durante la época de crecimiento. Este tipo de abono mantiene el pH ácido que tanto les favorece y realza el color de las flores.
    azaleas jardín
