11 de noviembre de 2025 - 09:25

La planta que aguanta todo: no necesita riego, crece rápido y florece al sol

Resiste al calor, crece sin esfuerzo y decora cualquier jardín. Esta joya de la jardinería se convirtió en una de las plantas más buscadas por su fortaleza.

Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Hay plantas que parecen hechas para quienes aman el verde pero no tienen tiempo para cuidarlo. En cualquier jardín, esta especie se destaca por su increíble resistencia: no necesita riego frecuente, crece a gran velocidad y florece incluso bajo el sol más fuerte, lo que la vuelve ideal para patios o terrazas expuestas.

Con su apariencia sencilla pero atractiva, logra llenar de color los espacios más secos y calurosos. Su secreto está en su capacidad de adaptarse a casi todo tipo de suelos y condiciones, lo que la transforma en una de las favoritas de la jardinería moderna: práctica, fuerte y sin complicaciones.

image
Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

La portulaca: belleza resistente y colorida

Su nombre científico es Portulaca grandiflora, aunque muchos la conocen como flor de seda o amor del mediodía. Es una planta suculenta, lo que significa que almacena agua en sus hojas, permitiéndole sobrevivir largos periodos de sequía sin perder vitalidad. Por eso, no sorprende que sea una de las plantas más elegidas para jardines de bajo mantenimiento.

Florece desde la primavera hasta el otoño, y lo hace con una intensidad única: sus flores pueden ser rojas, amarillas, fucsias o blancas, abriéndose solo con la luz directa del sol. Es perfecta para canteros, macetas colgantes o bordes del jardín, donde genera un tapizado natural lleno de vida.

image
Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

Investigaciones del Instituto de Botánica Darwinion confirman que la portulaca tiene una tasa de supervivencia superior a la media de las especies ornamentales, incluso en suelos pobres o con poca retención de agua. Además, es una excelente aliada para la polinización urbana, ya que atrae abejas y mariposas.

Cómo cuidarla y multiplicarla fácilmente

Si bien la Portulaca grandiflora es casi indestructible, hay algunos cuidados que potencian su crecimiento. Lo ideal es colocarla en un sitio donde reciba sol directo y asegurarse de que el suelo tenga buen drenaje. No necesita riego diario: bastará con hidratarla una o dos veces por semana en los días más calurosos.

Se multiplica con facilidad a través de esquejes, que enraízan rápido incluso sin sustrato especial. Además, su floración se renueva constantemente, por lo que siempre habrá nuevos brotes listos para llenar el jardín de color.

La flor de seda combina lo mejor de la naturaleza: resistencia, belleza y simplicidad. Es una prueba de que la jardinería puede ser sencilla y encantadora al mismo tiempo, sin depender de cuidados intensivos ni sistemas de riego complejos.

