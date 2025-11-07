Multiplicá tu rosal: cómo y cuándo reproducir esta planta para tener más rosas o para regalar

La reproducción de un rosal es muy sencilla y es una forma de ahorrar dinero al obtener nuevas plantas idénticas a la original.

Tener un jardín lleno de rosas no necesariamente requiere comprar nuevas plantas. Existen métodos sencillos y económicos para multiplicar los rosales que ya tenés, y uno de los más efectivos es la reproducción por esquejes. Este procedimiento permite obtener nuevas plantas idénticas a la original, aprovechando solo una rama sana.

Si se hace en la época adecuada y con los cuidados correctos, en pocas semanas podrás ver cómo ese pequeño tallo empieza a desarrollar raíces y brotes nuevos.

Reproducir un rosal por esquejes y cuándo hacerlo La multiplicación por esquejes es una técnica tradicional en jardinería que tiene varias ventajas. En primer lugar, es gratuita: solo necesitás tijeras limpias, una maceta y un poco de tierra fértil. Además, te permite conservar las características de una planta que te gusta especialmente, ya sea por su color, perfume o resistencia.

Otra razón para elegir este método es que los rosales suelen enraizar con facilidad si las condiciones son las adecuadas. No se requiere experiencia previa ni equipamiento especial, y es una excelente forma de renovar un arbusto envejecido o dañado. Incluso podés hacerlo en espacios pequeños, como balcones o terrazas, sin necesidad de un gran jardín.

poda de rosas En poco tiempo, los rosales pueden recuperar vida, perfume y color dentro del jardín con los pasos esenciales. WEB El momento ideal para reproducir un rosal por esquejes en Argentina es entre fines del invierno y comienzos de la primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir y el crecimiento se reactiva.

Colocá el tallo en una maceta con sustrato suelto y rico en materia orgánica. Lo ideal es una mezcla de tierra negra, arena y compost. Insertá el esqueje a unos cinco centímetros de profundidad y apisoná ligeramente para que quede firme. Regá suavemente y cubrí la maceta con una botella plástica cortada o una bolsa transparente. Este pequeño "efecto invernadero" mantiene la humedad y favorece la formación de raíces. Es importante ventilarlo cada dos o tres días para evitar hongos. Colocá el esqueje en un lugar luminoso pero sin sol directo. En unas tres o cuatro semanas, si todo va bien, comenzarán a aparecer brotes nuevos. Cuando la planta tenga raíces firmes y signos de crecimiento, podés trasplantarla a una maceta más grande o directamente al jardín. El éxito depende de la paciencia y la constancia. No todos los esquejes enraízan, por lo que conviene preparar varios al mismo tiempo. Evitá los riegos excesivos —el sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado— y controlá que no aparezca moho o podredumbre.