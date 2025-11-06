6 de noviembre de 2025 - 09:00

La planta que florece incluso en sombra y no necesita riesgo diario

En el mundo del jardín, pocas plantas desafían tanto las reglas de la jardinería como esta especie que florece sin sol y casi sin agua.

Las plantas del jardín transforman la jardinería con flores resistentes y duraderas.

Ideal para balcones cubiertos, patios internos o rincones donde el sol apenas llega, esta planta demuestra que la jardinería también puede ser simple y agradecida. Con solo un poco de atención, florece de manera continua, ofreciendo colores vivos durante todo el año.

Una flor que se adapta a la sombra: el Impatiens

Su nombre es Impatiens walleriana, aunque muchos la conocen como alegría del hogar. Y no es casualidad: su aspecto radiante y su capacidad de florecer incluso bajo sombra total la convierten en una de las plantas más queridas en el mundo del jardín. Originaria del África oriental, esta especie ha conquistado hogares de todo el planeta por una razón simple: no exige demasiado y siempre recompensa con flores.

A diferencia de otras especies de floración constante, el Impatiens no necesita riego diario. Su estructura carnosita almacena agua en los tallos, lo que le permite tolerar varios días sin hidratación. Eso sí, prefiere un suelo húmedo pero nunca encharcado, y agradece una maceta con buen drenaje.

Los especialistas en jardinería destacan que la clave está en ubicarla en lugares de sombra o semisombra, donde no reciba sol directo durante las horas más fuertes. Allí, sus pétalos —que pueden ser rosados, naranjas, violetas o blancos— se mantienen firmes y frescos, mientras el follaje conserva su verde brillante característico.

Cuidados simples y una floración interminable

El mantenimiento del Impatiens es mínimo. Un riego moderado cada tres o cuatro días es suficiente, y una poda ligera después de la floración estimula nuevos brotes. No requiere fertilizantes especiales: basta con agregar compost natural dos veces al año. Además, su resistencia a las plagas la convierte en una opción ideal para principiantes en jardinería.

Otra gran ventaja es su capacidad de adaptarse tanto a interiores como exteriores. En macetas colgantes o canteros, su caída de flores forma un manto de color imposible de ignorar. Es una de esas plantas que transforman cualquier rincón del jardín sin pedir nada a cambio.

El Impatiens walleriana es la aliada perfecta para quienes buscan un toque de vida y color en espacios con poca luz y poco tiempo para cuidar. Una flor que confirma que la naturaleza siempre encuentra la forma de florecer, incluso en sombra.

