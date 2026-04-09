Un equipo científico que viajaba en una embarcación de investigación frente a la costa central de California detectó un albatros ondulado o albatros de Galápagos , un ave marina que normalmente cría en las islas Galápagos y que apareció a unos 4.800 kilómetros de su zona más conocida de reproducción.

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El ave fue observada recientemente, a 23 millas de Point Piedras Blancas , en un avistamiento que la agencia AP describió como apenas el segundo registro documentado al norte de Centroamérica.

La reacción de los especialistas no fue exagerada. La ecóloga marina Tammy Russell , que estaba a bordo, contó que todavía no podía creer lo que había visto.

Y no era para menos: el albatros ondulado es el ave más grande de Galápagos, puede alcanzar entre 7 y 8 pies de envergadura y está considerado en peligro crítico .

Un raro albatros de las olas avistado frente a la costa de Point Piedras Blancas, California (Melody Baran/Universidad de California, San Diego-Instituto Scripps de Oceanografía vía AP)

Científicos quedan en shock tras fotografiar un ave que apareció a 3.000 millas de su hogar (1)

Además, su distribución habitual está restringida a latitudes tropicales, con reproducción casi totalmente concentrada en Española, en Galápagos , y una colonia menor en Isla de la Plata , frente a Ecuador.

Las hipótesis que manejan los científicos

La gran pregunta es qué hacía tan al norte. Por ahora no hay una respuesta firme. Russell planteó que pudo haber sido empujado por una tormenta o simplemente haberse alejado más de lo normal en una temporada en la que no habría criado.

Desde Cornell, Marshall Iliff, referente del proyecto eBird, pidió cautela: explicó que en aves marinas estos individuos “vagantes” pueden aparecer muy lejos de su rango por comida, por azar o por una combinación de factores, y que todavía no hay evidencia para afirmar que se trate de un cambio de distribución de la especie.

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Una señal aislada o el inicio de algo mayor

Hay un detalle que vuelve todavía más intrigante el caso: según Russell, el mismo ejemplar aparentemente ya había sido visto en octubre frente al norte de California.

Eso no prueba una expansión del albatros de Galápagos hacia el Pacífico norte, pero sí sugiere que el ave no estaba simplemente de paso.

La propia investigadora señaló que, si empezaran a aparecer varios individuos en esa zona, entonces sí podría pensarse en una presión ambiental más amplia, como cambios en la temperatura del mar o en la disponibilidad de alimento.