No es por higiene: cuál es la función que nadie conoce del agujerito del cortauñas

El cortauñas es una herramienta esencial para la higiene, presente en todos los hogares, pero con curiosidades poco conocidas. A simple vista, su diseño parece sencillo, pero tiene un pequeño orificio que no es solo decorativo. Su función oculta puede hacerlo aún más práctico.

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Desde su versión clásica hasta modelos más sofisticados , el cortauñas se ha convertido en un imprescindible en el neceser de viaje y en cualquier baño . Sin embargo, hay un detalle en su estructura que muchas personas desconocen y que puede hacer la diferencia en su uso diario.

Si alguna vez notaste que muchos modelos de cortauñas incluyen un pequeño orificio , es posible que te hayas preguntado para qué sirve . Este detalle no es un simple elemento de diseño, sino que cumple una función específica para mejorar su practicidad.

El agujerito del cortauñas no tiene nada que ver con el cuidado de la higiene.

Una de sus principales utilidades es permitir que el cortauñas se fije a un llavero o una cadena, lo que resulta ideal para quienes quieren tenerlo siempre a mano. Esto es especialmente útil en viajes o traslados, evitando que se pierda en el fondo de un bolso o mochila.

Además, el orificio permite colgarlo en un gancho en el baño o la habitación , facilitando su almacenamiento sin ocupar espacio en cajones o estanterías. De esta forma, es más fácil de encontrar cuando se necesita.

Cortauñas El agujerito del cortauñas no tiene nada que ver con el cuidado de la higiene. Web

Otros usos del cortauñas como diferentes herramientas

Más allá de su función principal, el orificio del cortauñas puede ser útil para tareas más técnicas. Por ejemplo, se puede utilizar para doblar alambres o cables con precisión, evitando el uso de herramientas adicionales como una pinza.

Para lograrlo, solo hay que insertar el alambre en el orificio, hacer un movimiento controlado y aplicar un poco de presión. Esto permite realizar dobleces exactos sin esfuerzo.

Algunos modelos de cortauñas incorporan herramientas adicionales en el orificio. Entre los accesorios más comunes se encuentran:

Lima de uñas integrada para retoques rápidos.

integrada para retoques rápidos. Mini destornillador , útil para ajustar tornillos pequeños.

, útil para ajustar tornillos pequeños. Espátula multiuso, que puede servir para abrir paquetes.

Con estas funciones adicionales, el cortauñas se convierte en una herramienta más versátil de lo que parece. Sin dudas, conocer estos pequeños detalles puede hacer que su uso sea mucho más práctico en la vida cotidiana.