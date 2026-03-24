24 de marzo de 2026 - 09:25

Pocas personas lo saben: por qué las puertas tienen un pequeño agujero en el picaporte

El pequeño orificio del picaporte cumple una función clave relacionada con curiosidades, hogar, seguridad y puertas, aunque muchos nunca notaron su verdadera utilidad.

Picaporte
Por Ignacio Alvarado

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Este pequeño orificio suele encontrarse en cerraduras interiores, especialmente en puertas de baños o habitaciones. Su presencia responde a una necesidad específica: permitir abrir la puerta desde el exterior en caso de emergencia, sin necesidad de romper la cerradura o forzar el mecanismo.

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Para qué sirve el agujero del picaporte

El agujero del picaporte funciona como un sistema de desbloqueo manual. En situaciones donde una persona se queda encerrada accidentalmente, o si un niño traba la puerta desde adentro, es posible introducir un objeto delgado, como un clip o una herramienta específica, para liberar el seguro.

Este mecanismo es común en puertas que priorizan la privacidad, pero que al mismo tiempo requieren una solución rápida ante imprevistos. Por ejemplo, puede ser fundamental si alguien sufre un problema de salud dentro de un baño o si la cerradura presenta una falla.

Desde el punto de vista del diseño, este sistema permite mantener la seguridad sin comprometer la facilidad de acceso en casos necesarios.

Un diseño pensado para la seguridad y la practicidad

El pequeño agujero en el picaporte forma parte de un sistema llamado desbloqueo de emergencia. A diferencia de las cerraduras de alta seguridad utilizadas en puertas principales, estas están diseñadas para evitar situaciones de riesgo dentro del hogar.

Especialistas en herrajes destacan que este tipo de mecanismo se implementa desde hace décadas en distintos países, ya que reduce la necesidad de romper puertas ante accidentes domésticos. Su uso es especialmente frecuente en baños, dormitorios y oficinas privadas.

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Una curiosidad del hogar que tiene una función clave

Aunque muchas personas nunca se preguntaron para qué sirve este pequeño orificio, lo cierto es que su función puede resultar fundamental en determinados momentos. Este tipo de curiosidades demuestra cómo elementos cotidianos del hogar suelen tener un propósito específico que pasa desapercibido.

La próxima vez que veas el picaporte, seguramente notarás este detalle que combina diseño, practicidad y seguridad en un solo mecanismo pensado para facilitar la vida diaria.

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