Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 y 70 aprendieron 9 lecciones que los forjaron

Quienes crecieron en las décadas del 60 y 70 suelen ser admirados por su inquebrantable dureza ante la adversidad . Sin embargo, la psicología moderna sugiere que esta característica no fue un objetivo buscado, sino una respuesta automática ante la falta de contención emocional recibida durante su infancia y juventud.

Quienes crecieron en las décadas del 60 y 70 suelen ser admirados por su inquebrantable dureza ante la adversidad. Sin embargo, la psicología moderna sugiere que esta característica no fue un objetivo buscado , sino un a respuesta automática ante la falta de contención emocional recibida durante su infancia y juventud.

La generación criada entre 1960 y 1970 ha sido definida históricamente por su resiliencia y su capacidad de trabajo silencioso. Esta forma de enfrentar la vida se convirtió en una señal de identidad compartida, valorada socialmente como sinónimo de carácter.

Muchos hijos recuerdan padres que nunca expresaron su amor con palabras, pero que jamás faltaron a un compromiso importante tras jornadas laborales agotadoras. La responsabilidad se transformó en el lenguaje emocional dominante.

Esta conducta, que durante años se etiquetó como "carácter", es analizada hoy bajo una óptica diferente que revela grietas profundas en esa aparente solidez. Lo que parecía firmeza muchas veces ocultaba necesidades emocionales no atendidas.

5. La dureza como sustituto del afecto

La dureza no fue un propósito de vida, sino un material que ocupó el lugar donde el afecto y la ternura estaban ausentes. Ante la falta de herramientas para gestionar emociones complejas, las personas de esa época rellenaron esos vacíos con lo que tenían a mano: la resistencia física y el deber.

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6. La confusión entre trabajo y propósito

Farley Ledgerwood, especialista en desarrollo personal, sostiene que esta supuesta fortaleza es en realidad un yeso que se formó alrededor de heridas que nunca sanaron correctamente. Haber pasado décadas bajo la presión corporativa y las convenciones sociales de su tiempo llevó a muchos a confundir tener un trabajo con tener un propósito.

7. La vulnerabilidad como aprendizaje tardío

Fue recién tras crisis personales y procesos terapéuticos que algunos comprendieron el valor de la vulnerabilidad. Este descubrimiento implicó revisar décadas de silencio emocional y rigidez aprendida.

8. La dureza como mecanismo de defensa

La psicología actual invita a reconocer que esa rigidez generacional es una defensa. Ver a los padres o a uno mismo desde esta perspectiva permite entender que lo que llamamos carácter fue, en muchos casos, el único nombre disponible para una supervivencia emocional solitaria.

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9. El desafío de soltar la invulnerabilidad

Hoy, el desafío para quienes pertenecen a ese grupo es aceptar que es posible quitarse esa estructura rígida. Dejar de pretender que se tiene todo resuelto es el primer paso para un crecimiento personal que solo está disponible cuando se abandona la máscara de la invulnerabilidad. Reconocer la herida es, finalmente, lo que permite que el proceso de sanación comience de verdad.