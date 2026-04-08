Hay un tipo de infancia que desde afuera parece ideal. El nene que no llora, que no pelea, que siempre dice que está bien y nunca genera problemas . Los maestros los destacan, los parientes los ponen de ejemplo. Pero la psicología lleva décadas señalando que detrás de esa conducta perfecta puede haber algo más complejo que un temperamento tranquilo.

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En psicología, el "niño perfecto" hace referencia a un patrón muy específico: chicos que, para ser amados y aceptados, reprimen sus propios deseos, emociones y necesidades .

Adoptan una fachada de perfección que les permite cumplir con las expectativas de sus padres, pero que con el tiempo puede generar consecuencias duraderas en su vida adulta.

La psicóloga suiza Alice Miller fue una de las primeras en describir este fenómeno con claridad. En su obra El drama del niño dotado , Miller explica que muchos niños aprenden desde la infancia que el amor parental no es incondicional : "Si hago lo que esperan de mí, recibo amor; si hago lo que quiero, pierdo el afecto".

Así nace lo que ella llama la "falsa identidad" : un niño perfecto en apariencia, pero que desconoce su verdadero yo.

La psicología explica que los niños que parecían perfectos terminan siendo adultos que siempre dicen estoy bien (3)

Lo que se aprende callando, según la psicología

El problema no es el buen comportamiento en sí. El problema es cuando ese comportamiento no viene de la serenidad sino del miedo. No siempre el "nene fácil" era el más tranquilo por naturaleza.

A veces era el que entendió que convenía no hacer lío, no pedir demasiado y no mostrar emociones incómodas.

La investigación sobre socialización emocional lleva años documentando este mecanismo. La forma en que madres y padres reaccionan frente a las emociones infantiles influye directamente en la competencia emocional y social de los chicos.

Cuando esas respuestas son poco sensibles o poco sostenedoras, algunos niños aprenden a inhibirse, a no mostrar malestar o a no cargar a otros con lo suyo.

Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria experta en infancia y familia, lo explica de manera contundente: "Los adultos actuamos como espejos emocionales: si un niño recibe calma, afecto y validación, interiorizará seguridad y confianza; si percibe ansiedad, tristeza no elaborada o enfado constante, puede bloquear sus emociones o asumir como propios los sentimientos de los adultos".

Y agrega algo que resume bien el núcleo del problema: "Los niños no necesitan adultos perfectos, sino adultos reales que les modelen cómo afrontar la vida con equilibrio".

De la infancia al "estoy bien" automático

El salto de la niñez a la adultez en estos casos no es un quiebre, sino una continuidad. Lo que se aprende de chico se vuelve automático de grande. En la adultez, el famoso "estoy bien" no funciona como una descripción real de cómo se siente la persona, sino como un reflejo aprendido.

La psicología del apego aporta otro ángulo al fenómeno. Los estilos de apego inseguros se relacionan con patrones poco saludables de regulación emocional, y el perfil evitativo suele generar una especie de "pseudoautonomía": la persona parece muy autosuficiente, pero le cuesta apoyarse en otros o mostrar vulnerabilidad.

La psicología explica que los niños que parecían perfectos terminan siendo adultos que siempre dicen estoy bien (2)

El médico y especialista en trauma Gabor Maté, una de las voces más influyentes en este campo, sintetiza el mecanismo con una frase que se ha vuelto referencia en la clínica: "La mayoría de nosotros vivimos no como somos, sino como aprendimos a sobrevivir".

Para Maté, los mecanismos de afrontamiento que se desarrollan en la infancia se transforman en síntomas en la edad adulta, y lo que en su momento fue una estrategia útil —no mostrar lo que se siente para no perder el afecto— se convierte en una trampa silenciosa.

Desde fuera, estos adultos pueden parecer seguros, autosuficientes o bien resueltos. Pero por dentro, muchos conviven con un sentimiento de insatisfacción difícil de nombrar, dificultad para poner límites, dependencia de la aprobación ajena y una vieja costumbre de decir que todo está bien, incluso cuando no lo está.