Incendio y escándalo en Chile: graves incidentes de la barra de la U en el debut del campeonato chileno

La previa del duelo ya anticipaba un escenario conflictivo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional había aplicado una sanción masiva a simpatizantes de la U por incidentes registrados la temporada pasada ante Coquimbo Unido. En respuesta, la facción más radical de la hinchada difundió un extenso comunicado en redes sociales en el que convocó a un boicot y advirtió que impediría el normal desarrollo del partido correspondiente a la primera fecha de la Liga de Primera.
“La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP”, expresaron los barristas en el mensaje, en el que también amenazaron con extender los disturbios a otros encuentros del fútbol chileno. En el texto acusaron tanto a la ANFP como a la dirigencia del club de maltrato a los hinchas, aumentos de precios y decisiones arbitrarias que, según señalaron, afectan a todas las instituciones.
Los incidentes se desataron durante el desarrollo del encuentro. Seguidores de Universidad de Chile ingresaron a la Galería Sur, arrancaron butacas y letreros del estadio y los utilizaron como proyectiles contra personal de seguridad y efectivos policiales. La situación se agravó en el segundo tiempo, cuando a los 54 minutos se registraron varios focos de incendio en ese sector, generando densas columnas de humo negro que obligaron al árbitro Gastón Philippe Noriega a detener el partido.
El fuego fue controlado rápidamente por el personal de seguridad y el juego se reanudó tras una interrupción de ocho minutos. Sin embargo, los desmanes no se limitaron a las tribunas. También hubo enfrentamientos en los túneles internos del estadio y el uso de gases lacrimógenos provocó que numerosos espectadores, incluidas familias con niños, decidieran abandonar el recinto antes de la finalización del encuentro.
Qué dijo la dirigencia
Tras los hechos, la dirigencia de Universidad de Chile anunció una respuesta judicial inmediata. El club informó que presentará querellas contra al menos cuatro personas detenidas por daños y desmanes, en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios. Además, comunicó que utilizará su sistema biométrico para identificar a otros responsables y aplicarles derecho de admisión, prohibiendo su ingreso a futuros partidos.
“Universidad de Chile presentará querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de la ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”, señaló la institución en sus redes sociales. La dirigencia remarcó que la medida busca sentar un precedente ante una problemática que se repite y que ya había tenido antecedentes recientes en la Copa Sudamericana frente a Independiente y Lanús.
Pese al clima de violencia, el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano se completó y terminó igualado sin goles. Ambos equipos sumaron un punto en el inicio del campeonato, aunque el resultado deportivo quedó completamente relegado por los incidentes.