Incendio y escándalo en Chile: graves incidentes de la barra de la U en el debut del campeonato chileno

El inicio de la temporada 2026 del fútbol chileno quedó atravesado por una escalada de violencia protagonizada por la barra brava de Universidad de Chile durante el partido frente a Audax Italiano, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, luego de que más de 3.000 hinchas fueran sancionados por hechos ocurridos en la campaña anterior.

La previa del partido La previa del duelo ya anticipaba un escenario conflictivo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional había aplicado una sanción masiva a simpatizantes de la U por incidentes registrados la temporada pasada ante Coquimbo Unido. En respuesta, la facción más radical de la hinchada difundió un extenso comunicado en redes sociales en el que convocó a un boicot y advirtió que impediría el normal desarrollo del partido correspondiente a la primera fecha de la Liga de Primera.

“La primera fecha de la Liga de Primera no se va a jugar sin la gente incondicional por medidas absurdas de parte de la ANFP”, expresaron los barristas en el mensaje, en el que también amenazaron con extender los disturbios a otros encuentros del fútbol chileno. En el texto acusaron tanto a la ANFP como a la dirigencia del club de maltrato a los hinchas, aumentos de precios y decisiones arbitrarias que, según señalaron, afectan a todas las instituciones.

Embed Así quedó la pista atlética post incidentes en el Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano.@rumbo_deportivo @enelcamarin @TNTSportsCL pic.twitter.com/0zvTh5k83H — Benjamín Saravia (@benja_saravia_) January 31, 2026 Cómo ocurrieron los incidentes Los incidentes se desataron durante el desarrollo del encuentro. Seguidores de Universidad de Chile ingresaron a la Galería Sur, arrancaron butacas y letreros del estadio y los utilizaron como proyectiles contra personal de seguridad y efectivos policiales. La situación se agravó en el segundo tiempo, cuando a los 54 minutos se registraron varios focos de incendio en ese sector, generando densas columnas de humo negro que obligaron al árbitro Gastón Philippe Noriega a detener el partido.

Universidad de Chile - Audax Italiano El fuego fue controlado rápidamente por el personal de seguridad y el juego se reanudó tras una interrupción de ocho minutos. Sin embargo, los desmanes no se limitaron a las tribunas. También hubo enfrentamientos en los túneles internos del estadio y el uso de gases lacrimógenos provocó que numerosos espectadores, incluidas familias con niños, decidieran abandonar el recinto antes de la finalización del encuentro.