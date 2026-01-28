28 de enero de 2026 - 20:32

Idéntico a los países nórdicos: el paraíso en Chile que pocos conocen y podés visitar

Esta región se presenta es una opción ideal para quienes priorizan el contacto directo con la naturaleza y los amplios paisajes.

Chile se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica por la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece a lo largo de su territorio. Entre sus opciones la Región de Aysén destaca como uno de los lugares más impactantes del sur chileno.

“Gran Mate” se encuentra en la zona de Aysén, precisamente en la falla Liquiñe-Ofqui, a unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago.
Dónde queda la Región de Aysén

Ubicada en plena Patagonia, entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, Aysén combina ríos de aguas turquesas, bosques frondosos y grandes extensiones poco intervenidas. Su capital, Coyhaique, funciona como punto estratégico para explorar algunos de los parques nacionales más importantes del país, entre ellos Laguna San Rafael, Queulat, Cerro Castillo y el Parque Nacional Patagonia. La región se presenta como una opción ideal para quienes priorizan el contacto directo con la naturaleza y los paisajes abiertos.

Qué actividades se pueden realizar

Entre las actividades más buscadas se encuentran el senderismo por circuitos de gran nivel, como los del Cerro Castillo, y los recorridos por el Parque Nacional Patagonia, donde la fauna y la geografía marcan el ritmo del viaje.

La Carretera Austral es otro de los grandes atractivos, ya que permite atravesar la región rodeado de montañas, lagos y vegetación nativa, convirtiendo el trayecto en parte esencial de la experiencia.

El agua también ocupa un lugar central en Aysén. Las Cuevas de Mármol, accesibles en kayak o embarcaciones pequeñas, ofrecen uno de los paisajes más fotografiados de Chile, mientras que el río Baker convoca a quienes buscan actividades al aire libre vinculadas a la navegación y la pesca deportiva.

A esto se suma el avistamiento de animales autóctonos y la posibilidad de conocer localidades singulares como Caleta Tortel, un pueblo construido sobre pilotes y unido por pasarelas de madera que refuerzan su identidad patagónica.

La Región de Aysén se distingue además por su baja densidad poblacional y su atmósfera de calma, un rasgo cada vez más valorado por viajeros que buscan desconectarse del ritmo urbano. Esa combinación de aventura, paisajes vírgenes y tranquilidad posiciona al destino como uno de los más impresionantes de Sudamérica.

Cómo llegar

Para llegar, la opción más rápida es volar al aeropuerto de Balmaceda, ubicado a pocos kilómetros de Coyhaique, con conexiones desde Santiago y Punta Arenas. También existe la alternativa terrestre a través de la Carretera Austral desde Puerto Montt, un recorrido elegido por quienes priorizan el viaje como parte de la experiencia.

Desde el sur de Argentina, el acceso se realiza conectando con El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares, integrando ambos lados de la Patagonia en un mismo itinerario.

