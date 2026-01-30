Billeteras virtuales en Chile: la forma de pagar que más eligen los argentinos este verano

Viajar a Chile y recorrer shoppings, outlets y comercios dejó de estar asociado a llevar efectivo en grandes cantidades, cambiar dinero en el aeropuerto o depender de casas de cambio. En plena temporada de verano 2026, cada vez más argentinos cruzan la cordillera utilizando billeteras virtuales como principal medio de pago.

El crecimiento de estas herramientas digitales responde a una necesidad concreta de los viajeros: evitar comisiones elevadas, reducir riesgos y conocer en tiempo real cuánto cuesta cada consumo. Las billeteras permiten pagar en pesos chilenos sin pasar por conversiones poco claras y ofrecen un registro detallado de cada movimiento, algo clave para quienes viajan con un presupuesto definido y buscan estirarlo lo máximo posible durante sus vacaciones.

La oferta de aplicaciones compatibles con pagos en Chile se amplió de forma significativa en el último tiempo. Entre las más utilizadas se encuentra Mercado Pago, que mantiene una fuerte presencia regional y es aceptada en numerosos comercios, aunque conviene revisar previamente las condiciones específicas para cuentas registradas en Argentina.

También ganaron protagonismo Tenpo y MACH , dos billeteras muy extendidas entre los consumidores chilenos, que funcionan con tarjetas prepagas internacionales Visa o Mastercard y no suelen tener costos de mantenimiento. Para quienes priorizan el pago sin contacto, Google Wallet y Apple Pay registraron un crecimiento exponencial y hoy permiten pagar en casi cualquier terminal con tecnología NFC , desde supermercados hasta locales de indumentaria y gastronomía.

Otra opción destacada es Prex Chile , elegida especialmente por viajeros frecuentes. Su principal ventaja es la posibilidad de operar en distintas monedas y pagar como un usuario local, lo que simplifica las compras y reduce fricciones al momento de abonar.

Beneficios de pagar con billeteras virtuales en el exterior

El uso de billeteras digitales en Chile ofrece ventajas concretas frente al efectivo.

- La seguridad es uno de los factores más valorados, ya que disminuye el riesgo de robo o extravío al no llevar grandes sumas encima.

- A esto se suma la conversión más transparente, con tasas que en muchos casos resultan más convenientes que las bancarias y permiten ver el valor final de la compra en el momento.

El control de gastos es otro punto clave. Las aplicaciones envían notificaciones inmediatas y almacenan un historial completo, lo que facilita ajustar consumos y evitar sorpresas al final del viaje.

Recomendaciones antes de viajar a Chile

Para evitar inconvenientes, es fundamental habilitar los pagos internacionales dentro de la app antes de salir de Argentina, ya que algunas billeteras requieren una activación manual. También resulta conveniente verificar la aceptación de la aplicación en los comercios que se planea visitar y contar con un respaldo, como una tarjeta física o una pequeña cantidad de efectivo, para situaciones puntuales o lugares sin conexión.