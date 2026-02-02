Marco Lavagna renunció al Indec

El economista comunicó hoy su salida de la dirección del Indec dentro del organismo.

Marco Lavagna estuvo a cargo del Indec durante la administración de Javier Milei.

Marco Lavagna presentó hoy su renuncia a la dirección del INDEC. La decisión fue comunicada durante la jornada dentro del propio Instituto, según confirmaron fuentes del organismo.

Lavagna es economista y se desempeñó al frente del INDEC desde diciembre de 2019, cuando fue designado por el entonces presidente Alberto Fernández. Durante su gestión, el organismo continuó con la normalización y consolidación de las estadísticas oficiales, en un contexto marcado por la pandemia, la alta inflación y cambios metodológicos en distintos indicadores.

Por el momento, no se informaron detalles oficiales sobre los motivos de la renuncia ni sobre quién lo reemplazará en el cargo. El Gobierno deberá definir ahora la conducción del organismo clave para la medición de inflación, actividad económica y pobreza.

Cabe recordar que durante las últimas semanas se registraron una serie de renuncias dentro del gobierno de Javier Milei. En ese período, Carlos Casares dejó la intervención del Enargas; el secretario de Transporte, el mendocino Luis Pierrini, presentó su dimisión por motivos personales; y los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y de Trenes Argentinos Infraestructura, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, pusieron sus cargos a disposición. A este escenario se sumó la renuncia del titular de la UIF, Paul Starc, completando un recambio significativo de funcionarios en el inicio del año.





Noticia en desarrollo