Turismo: en 2025 salieron del país más de 18 millones de argentinos, pero cayeron un 7,9% las visitas

El movimiento de turismo dejó en 2025 una postal controversial en Argentina: muchos argentinos viajaron al exterior, pero menos fueron los que ingresaron al país . Esto derivó en un fuerte desequilibrio económico. Más de 18 millones salieron de Argentina y el sector cerró con un déficit cercano a U$S 4.000 millones.

Según datos oficiales del informe publicado por el Indec , durante diciembre el ingreso de turistas internacionales cayó un 7,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las salidas de residentes al exterior crecieron un 1,7% .

En ese mes ingresaron al país 887.800 visitantes no residentes , de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 excursionistas. Además, el turismo receptivo también mostró una baja mensual: la cantidad de turistas que llegaron en diciembre fue un 6,6% menor a la registrada en noviembre.

Del total del turismo receptivo, el 17,6% provino de Europa , el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, el 37,3%, por vía terrestre y el 14,3% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre : 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes:

Brasil: 24,7%.

Chile: 21,3%.

El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por vía aérea y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima.

Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

Todas las cifras del año 2025

En 2025, 8.775.600 personas visitaron al país, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. En total, representó un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

En cuanto a la salida de los argentinos, salieron 18.839.900 durante el año: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas.

Comparado contra el 2024, aumentaron un 38,6% las salidas al exterior. Tomando en cuentas ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior. En total, el gasto del turismo receptivo fue de US$3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de US$7.164,2 millones.

Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.

La gastronomía concentró el mayor gasto de los turistas no residentes, con el 31,2%. Le siguió: Alojamiento: 22,4%, Compras: 13,5%, Paquetes turísticos: 10,8%, Transporte: 9,7%, Vuelos de cabotaje: 3,8%, Excursiones: 3,1%, Otros gastos: 5,5%.