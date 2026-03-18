PSJ Cobre Mendocino comienza la campaña de perforaciones previa a la construcción

En línea con su compromiso con la transparencia y la comunicación abierta hacia la comunidad, desde PSJ Cobre Mendocino confirmaron el inicio de una campaña de perforaciones “in-fill”, como parte de los estudios técnicos previos a la construcción del proyecto ubicado en Uspallata. Se prevé que cerca del 90% del personal que participará de la campaña sea de Mendoza.

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Las tareas forman parte de los estudios técnicos necesarios para actualizar y precisar información geológica ya existente, incorporando nuevos datos que permitan completar los requisitos de los estándares internacionales aplicables a proyectos mineros antes de su etapa de construcción y operación.

"Gran noticia que demuestra lo que la actividad minera puede generar en toda la cadena de valor . En un contexto donde el empleo privado está golpeado, PSJ Cobre Mendocino producirá cerca de 40 puestos de trabajo, en una etapa incipiente del proyecto", destacó la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre.

"Lejos está de los 3.900 puestos, entre directos e indirectos, que generará en la etapa pico de construcción de la mina. Pero es una clara muestra de que el objetivo de seguir ampliando la matriz productiva de la provincia está cerca y comienza a mostrar resultados", aclaró.

Los trabajos serán realizados por ConoSur Drilling S.A., empresa especializada en servicios de perforación minera, utilizando equipos de perforación diamantina instalados en plataformas de trabajo temporales especialmente preparadas para este tipo de operaciones.

Lejos está de los 3.900 puestos, entre directos e indirectos, que generará en la etapa pico de construcción de la mina. Pero es una clara muestra de que el objetivo de seguir ampliando la matriz productiva de la provincia está cerca y comienza a mostrar resultados.

Durante la campaña se estima que entre 30 y 40 personas trabajarán directamente en campo, incluyendo perforistas, ayudantes de perforación, geólogos, asistentes de geología, técnicos de higiene y seguridad, personal médico, choferes y personal de logística.

En línea con la política de desarrollo local del proyecto, se priorizará la participación de trabajadores de Uspallata, especialmente en tareas de apoyo técnico y operativo. Asimismo, se prevé que cerca del 90% del personal que participará de la campaña sea de la provincia de Mendoza.

PSJ Cobre: en qué consiste la campaña de perforaciones

La campaña consiste en la realización de sondeos geológicos mediante perforación diamantina, una técnica ampliamente utilizada en la industria minera que permite recuperar cilindros continuos de roca —denominados testigos— para su análisis en laboratorio.

A partir de estas muestras, los especialistas pueden estudiar con precisión la composición mineralógica del yacimiento, la estructura de las rocas, la presencia de fracturas y otros parámetros relevantes para la ingeniería del proyecto.

La campaña prevista contempla 28 perforaciones con un aproximado de 12.000 metros de perforación en total. El inicio estimado está previsto para marzo de 2026, con una duración aproximada de entre tres y cinco meses, dependiendo de las condiciones del terreno, el clima y las recomendaciones técnicas del equipo geológico.

Son tareas que conforman los procesos técnicos habituales en el desarrollo de proyectos mineros y no implican el inicio inmediato de la construcción de la mina, sino la incorporación de nueva información que permite seguir perfeccionando el diseño del proyecto con base en datos científicos y estándares internacionales.

En este marco, la empresa reafirma su compromiso de desarrollar PSJ de acuerdo con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad, integrando criterios ambientales, sociales y económicos en todas las etapas de planificación. Esto incluye una gestión responsable y eficiente del agua, sistemas de monitoreo ambiental permanente y programas orientados al fortalecimiento de las comunidades locales, la capacitación de trabajadores y el desarrollo de proveedores locales.

Quienes deseen realizar consultas o presentar inquietudes sobre la campaña de perforaciones pueden hacerlo a través del formulario de consultas y reclamos disponible en el sitio web oficial de PSJ Cobre Mendocino, donde el equipo del proyecto recibe y responde las consultas de vecinos, instituciones y organizaciones interesadas. Asimismo, para conocer más sobre programas de capacitación, registro de proveedores y relevamiento de profesionales y oficios, las personas interesadas pueden ingresar a www.psjcobremendocino.com, donde se publican las novedades, convocatorias e información actualizada sobre las distintas iniciativas vinculadas al desarrollo del proyecto.