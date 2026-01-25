Semana clave para la economía: FMI, licitación y datos del Indec

En una semana cargada para la agenda económica , el Gobierno afrontará una serie de definiciones clave. Se trata de la difusión de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), una nueva licitación de deuda y la expectativa puesta en la visita del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) prevista para febrero.

Caen las ventas en supermercados y mayoristas y se profundiza la desaceleración del consumo

El poder adquisitivo retrocede: los salarios volvieron a perder contra la inflación en noviembre

Si bien aún no se informó una fecha precisa, el Ejecutivo aguarda la llegada de una misión del FMI durante febrero de 2026 , en el marco de la revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. En paralelo, el próximo 1 de febrero la Argentina deberá afrontar un pago de US$824 millones en intereses con el organismo internacional.

El entendimiento con el Fondo contempla una asistencia financiera por US$20.000 millones , motivo por el cual el organismo sigue de cerca la evolución de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva , quien destacó la “fuerte performance de la economía argentina” y valoró el “progreso en la acumulación de reservas”.

Caputo calificó el viaje como “muy fructífero” y resaltó el rol del presidente Javier Milei en la atracción de inversiones. En Davos, el mandatario también participó de la firma del Consejo de la Paz , impulsado por su par estadounidense Donald Trump . La comitiva oficial estuvo integrada, además, por Pablo Quirno , Federico Sturzenegger y Karina Milei .

Ya en el plano local, el Gobierno continúa con reuniones con gobernadores para avanzar en consensos legislativos, en particular de cara al tratamiento de la ley de Modernización Laboral.

Se lanza otra licitación

Según el calendario oficial, el Palacio de Hacienda se prepara para la segunda licitación del año. Los instrumentos financieros serán anunciados el lunes 26 de enero, mientras que los resultados se conocerán el miércoles 28, de acuerdo con la programación de la Secretaría de Finanzas.

En la licitación anterior, el Ejecutivo logró un rollover del 98%, con una adjudicación de $9,37 billones, aunque debió convalidar una suba en las tasas de interés para captar la mayor cantidad de pesos posible, tras el pago de US$4.200 millones en vencimientos.

Datos del Indec

En la última semana de enero, el Indec difundirá dos indicadores económicos. Por un lado, se publicarán los datos de turismo internacional del cuarto trimestre de 2025, que permitirán evaluar el desempeño anual del sector.

Hacia el cierre de la semana, se conocerá la dotación de personal en la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado. El último informe reflejó una caída de casi 60.000 empleos públicos desde el inicio del actual gobierno.

El Banco Central acumula casi US$1.000 millones

Desde la implementación de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central compró US$978 millones en el Mercado Libre de Cambios. Solo en el cierre de la última semana adquirió US$75 millones adicionales.

Con estas operaciones, las reservas internacionales superaron los US$45.000 millones y alcanzaron los US$45.561 millones, el nivel más alto desde 2021.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, estimó ante inversores que las empresas aún podrían colocar deuda por US$6.500 millones, lo que permitiría seguir fortaleciendo las reservas. “La emisión corporativa en dólares se aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas se demoró, lo que debería impulsar la oferta futura”, afirmó en una presentación en Londres.