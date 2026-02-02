Empleados de comercio: cuánto cobrarán los cajeros en febrero con bono y jornada completa o media

Los cajeros del rubro empleados de comercio cobran en febrero un sueldo que se mantiene sin cambios respecto de los meses anteriores. El salario incluye las sumas fijas acordadas en paritarias, que continúan vigentes hasta marzo y no representan un aumento nuevo.
El esquema salarial rige en todo el país y contempla diferencias según la categoría y la cantidad de horas trabajadas. En este contexto, se aclaró cómo se compone el ingreso real y qué versiones no reflejan la situación del sector.
Cómo queda el sueldo de los cajeros en febrero con el bono
De acuerdo al acuerdo paritario vigente del sector comercio, en febrero los cajeros perciben dos sumas fijas no remunerativas que totalizan $100.000, compuestas por $60.000 y $40.000. Estos adicionales se pagan desde diciembre de 2025 y se mantendrán sin modificaciones hasta marzo de 2026.
Los salarios de febrero para cajeros son:
Cajero A:$1.171.091
Cajero B:$1.176.448
Cajero C:$1.183.333
A estos montos se les suman los adicionales por antigüedad y presentismo, que también se calculan sobre las sumas fijas.
Cuánto cobra un cajero que trabaja 4 horas y qué pasa con los bonos
En el caso de un cajero que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada es de 20 horas semanales y el salario se liquida de forma proporcional. Para un Cajero A, el ingreso mensual ronda los $488.000, más el bono calculado según la carga horaria.
Según aclaró Ignacion Online en su sitio web, los $100.000 adicionales no constituyen un aumento nuevo, sino que forman parte de un esquema que se repite sin cambios hasta marzo. Por este motivo, el sueldo neto no presenta variaciones para la mayoría de los trabajadores durante este período.
Además, estas sumas fijas se toman como base para el cálculo de aguinaldo, vacaciones,horas extras, feriados y domingos trabajados.
En relación a versiones sobre un supuesto bono de $170.000, Ignacio Online aclaró que no es general para todo el sector comercio, sino que corresponde a acuerdos particulares firmados en empresas puntuales como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, y que no impacta en la paritaria general del sector.
El calendario salarial establece que recién a fines de marzo las partes volverán a reunirse para analizar la evolución económica y las escalas salariales. Cualquier ajuste que pueda surgir será no remunerativo y no acumulativo.
Escala salarial completa de empleados de comercio en febrero 2026
Maestranza:
Maestranza A:$1.155.795
Maestranza B:$1.158.852
Maestranza C:$1.169.560
Administrativo:
Administrativo A:$1.167.268
Administrativo B:$1.171.860
Administrativo C:$1.176.448
Administrativo D:$1.190.218
Administrativo E:$1.201.690
Administrativo F:$1.218.519
Cajero:
Cajero A:$1.171.091
Cajero B:$1.176.448
Cajero C:$1.183.333
Auxiliar:
Auxiliar A:$1.171.091
Auxiliar B:$1.178.740
Auxiliar C:$1.203.985
Auxiliar Especializado A:$1.180.274
Auxiliar Especializado B:$1.194.041
Vendedor:
Vendedor A:$1.171.091
Vendedor B:$1.194.044
Vendedor C:$1.201.690
Vendedor D:$1.218.519
A estos valores se les suma el adicional por antigüedad (1% por año trabajado) y presentismo, que también se calculan sobre las sumas fijas vigentes hasta marzo.