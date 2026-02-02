Empleados de comercio: cuánto cobrarán los cajeros en febrero con bono y jornada completa o media

Los cajeros del rubro empleados de comercio cobran en febrero un sueldo que se mantiene sin cambios respecto de los meses anteriores. El salario incluye las sumas fijas acordadas en paritarias, que continúan vigentes hasta marzo y no representan un aumento nuevo.

Empleados de comercio: cuánto cobrarán los vendedores en febrero con bono y jornada completa o media

El esquema salarial rige en todo el país y contempla diferencias según la categoría y la cantidad de horas trabajadas. En este contexto, se aclaró cómo se compone el ingreso real y qué versiones no reflejan la situación del sector.

De acuerdo al acuerdo paritario vigente del sector comercio, en febrero los cajeros perciben dos sumas fijas no remunerativas que totalizan $100.000 , compuestas por $60.000 y $40.000 . Estos adicionales se pagan desde diciembre de 2025 y se mantendrán sin modificaciones hasta marzo de 2026.

Las sumas fijas se mantienen hasta marzo y no representan un aumento nuevo.

A estos montos se les suman los adicionales por antigüedad y presentismo, que también se calculan sobre las sumas fijas.

Cuánto cobra un cajero que trabaja 4 horas y qué pasa con los bonos

En el caso de un cajero que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada es de 20 horas semanales y el salario se liquida de forma proporcional. Para un Cajero A, el ingreso mensual ronda los $488.000, más el bono calculado según la carga horaria.

Según aclaró Ignacion Online en su sitio web, los $100.000 adicionales no constituyen un aumento nuevo, sino que forman parte de un esquema que se repite sin cambios hasta marzo. Por este motivo, el sueldo neto no presenta variaciones para la mayoría de los trabajadores durante este período.

Además, estas sumas fijas se toman como base para el cálculo de aguinaldo, vacaciones,horas extras, feriados y domingos trabajados.

En relación a versiones sobre un supuesto bono de $170.000, Ignacio Online aclaró que no es general para todo el sector comercio, sino que corresponde a acuerdos particulares firmados en empresas puntuales como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, y que no impacta en la paritaria general del sector.

El calendario salarial establece que recién a fines de marzo las partes volverán a reunirse para analizar la evolución económica y las escalas salariales. Cualquier ajuste que pueda surgir será no remunerativo y no acumulativo.

Escala salarial completa de empleados de comercio en febrero 2026

Maestranza:

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativo:

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Pesos, billetes.jpg El bono de $170.000 aplica solo a empresas puntuales y no al sector completo.

Cajero:

Cajero A: $1.171.091

Cajero B: $1.176.448

Cajero C: $1.183.333

Auxiliar:

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliar Especializado A: $1.180.274

Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedor:

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

A estos valores se les suma el adicional por antigüedad (1% por año trabajado) y presentismo, que también se calculan sobre las sumas fijas vigentes hasta marzo.