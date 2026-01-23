El poder adquisitivo retrocede: los salarios volvieron a perder contra la inflación en noviembre

Durante el mes de noviembre, el índice de salarios en Argentina mostró un incremento promedio del 1,8% , una cifra que resultó insuficiente para seguir el ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó en el 2,5%.

Qué pasará con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Según las fuentes, esta brecha de 0,7 puntos porcentuales representa un retroceso en el camino de recuperación del poder adquisitivo, consolidando una tendencia de tres meses consecutivos de pérdida real para los trabajadores registrados.

Al desglosar el comportamiento por sectores, se observa que ninguna categoría de asalariados logró superar el avance general de los precios durante ese período.

El sector privado registrado fue el que mostró una mayor resistencia con un ajuste del 2,1%, quedando 0,4 puntos por debajo de la inflación . En contraste, el sector público tuvo un desempeño sensiblemente inferior, con una actualización de apenas el 1,2%.

Por su parte, los trabajadores no registrados o informales percibieron una suba del 1,7%, aunque las fuentes aclaran que este dato específico del Indec tiene un atraso estadístico de cinco meses , por lo que en realidad refleja la situación de junio, mes en el que la inflación fue del 1,6%.

A pesar de la caída mensual, el balance acumulado entre enero y noviembre de 2025 ofrece una perspectiva mixta. El índice general de salarios registró un aumento del 36%, superando el 27,9% de inflación acumulada en el mismo lapso.

Sin embargo, esta supuesta ventaja se diluye al analizar únicamente a los asalariados registrados, quienes en los primeros once meses tuvieron un ajuste del 26,2%, lo que significa que su poder de compra se contrajo frente a la evolución de los precios en ese periodo.

Esta situación es especialmente crítica en el sector público nacional, que según las fuentes, se encuentra un 34,1% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.