2 de febrero de 2026

Pronóstico de uva: Según el INV, en San Juan esperan una cosecha levemente superior

El INV estimó que la cosecha de uva 2026 en San Juan alcanzará los 4,1 millones de quintales.

Los Andes
Por Redacción Economía

La provincia de San Juan tendría en 2026 una cosecha de uva levemente superior a la del año pasado, de acuerdo con el pronóstico presentado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La estimación oficial prevé una producción de 4.106.000 quintales, lo que representa un incremento del 3% respecto de la cosecha 2025.

El informe del INV aclara que, considerando que la maduración natural de las uvas en las provincias del Norte Argentino se produce antes que en la zona Centro y Sur, los primeros resultados del estudio corresponden a San Juan. En ese marco, la provincia vuelve a mostrar una evolución positiva, aunque moderada, en sus volúmenes productivos.

Según los datos oficiales, en la cosecha 2025 San Juan alcanzó una producción de 3.968.593 quintales, mientras que para la próxima vendimia la estimación se ubica en poco más de 4,1 millones de quintales. Desde el organismo nacional subrayaron que se trata de una suba leve, pero consistente con el estado actual de los viñedos.

“El relevamiento muestra que, a la fecha, en los viñedos estimados de la provincia se observa buena sanidad y un buen desarrollo vegetativo”, señala el informe técnico. Estas condiciones explican el comportamiento esperado de la producción, en un contexto donde no se detectan problemas generalizados que puedan afectar de manera significativa el rendimiento.

El estudio fue elaborado con datos relevados al 28 de enero de 2026 y, como es habitual en este tipo de estimaciones tempranas, el INV aclaró que existe una incertidumbre de más o menos el 5%, sujeta a la evolución climática y sanitaria de los viñedos en las próximas semanas.

