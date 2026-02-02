2 de febrero de 2026 - 10:38

Caputo trajo paz en la pelea de Milei con Techint: "No estamos en guerra con nadie"

El ministro de Economía puso "paños fríos" al conflicto del Presidente con el empresario Paolo Rocca ("Don Chatarrín") por la licitación de caños en Vaca Muerta.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

“Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación. No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, sostuvo esta mañana Caputo en declaraciones radiales a Mitre luego de que Milei cargara contra el CEO de la empresa.

En la misma línea, expresó: “Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía hacer creer a la gente que la energía era gratis”.

"Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos USD 4.000 salió la tonelada del tubo. ¿Saben a cuánto salió en esta licitación? A USD 1.400″, amplió.

Por su parte, el funcionario planteó que con la adjudicación de la empresa india Welspun la provisión de caños del gasoducto será financiado por el sector privado y no el Estado. “No lo ganó una empresa argentina, pero es por un tema de incentivos, de adaptación”, señaló Caputo.

Asimismo, calificó de “relato zonzo” las críticas que aseguran que la administración libertaria está en contra del empresariado argentino, y anunció una nueva licitación de caños. “Va a haber una nueva licitación por cuatro o cinco veces. A todos nos gustaría que los ganen empresas argentinas”, subrayó.

En otro pasaje de la entrevista, el ministro detalló la operación de la cartera con el Tesoro estadounidense por USD 808 millones para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No es ningún préstamo. Tenemos que pagarle los intereses al fondo monetario que no se paga con deuda sino en DEG. Para eso hay que comprarlo a Estados Unidos. Es una operación común que se hace siempre cada vez que le pagamos al fondo”, expresó.

