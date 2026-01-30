El Gobierno autorizó emisiones de deuda por hasta $5 billones y USD 3.500 millones

El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una batería de letras y un bono del Tesoro Nacional por montos que, en algunos casos, alcanzan hasta cinco billones de pesos y USD 3.500 millones , según la Resolución Conjunta 6/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda , se enmarca en las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y del Presupuesto 2026 , y habilita una licitación por efectivo realizada el pasado 28 de enero .

Entre los instrumentos autorizados, se dispuso la emisión de una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 , por hasta VNO $5 billones , con tasa efectiva mensual a definirse en la licitación, amortización íntegra al vencimiento y un valor nominal mínimo de $1 .

Asimismo, se creó una nueva Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 , también por hasta VNO $5 billones , con condiciones similares de colocación, negociación en mercados locales y exenciones impositivas vigentes.

La resolución contempla además la emisión de una Letra en pesos ajustada por CER a descuento , con vencimiento el 31 de julio , por hasta VNO $5,2 billones , cuyo capital se actualizará según el coeficiente CER y cuyo precio de emisión será determinado en el proceso licitatorio.

En paralelo, el Gobierno amplió la Letra vinculada al dólar estadounidense cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026, por hasta VNO USD 3.500 millones, así como la Letra en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto, por hasta VNO $4,7 billones.

También se autorizaron ampliaciones de Letras capitalizables en pesos y de Letras ajustadas por CER con vencimiento el 30 de noviembre, por hasta VNO $5 billones y VNO $5,2 billones, respectivamente, en el marco del programa financiero 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la resolución alcanza además al Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027, cuyo monto emitido y no colocado, por VNO $614.788 millones, será imputado a las autorizaciones previstas en el artículo 44 del Presupuesto.

Ese mismo bono será ampliado por hasta VNO $3,6 billones, a colocarse mediante licitación pública y bajo las normas de procedimiento vigentes. A su vez, se facultó a distintos organismos de la Oficina Nacional de Crédito Público a instrumentar las operaciones necesarias para la ejecución de las medidas.