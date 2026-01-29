Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca: "Jugó all-in para que el Gobierno termine post elecciones"

En una nueva y explosiva escalada, el presidente Javier Milei volvió a criticar a Paolo Rocca , titular de Techint , al avalar una versión que sostiene que el empresario operó para desestabilizar la gestión libertaria.

A través de sus redes sociales, el mandatario citó un posteo de un usuario afín que afirmaba: " Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre . Jubilate, tano. Perdiste". A este mensaje, Milei le añadió una palabra contundente: "Dato" .

La furia presidencial se desató este domingo, cuando se conoció que Techint perdió una millonaria licitación para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros. Este proyecto, vital para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro para su exportación, fue adjudicado a la firma india Welspun .

Desde el Grupo Techint no se quedaron callados y adelantaron que evalúan presentar un recurso antidumping . Argumentaron que hubo competencia desleal y que la decisión de comprar insumos extranjeros perjudica seriamente a la producción y al empleo industrial argentino.

“El debate de fondo es qué país queremos ser”, plantearon desde la empresa y sumaron: "Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía" .

Paolo Rocca - Techint Paolo Rocca, SEO de Techint.

Este martes, durante su participación en el evento Derecha Fest, Milei redobló la apuesta y vinculó directamente las quejas del sector industrial con prácticas de corrupción y falta de competitividad.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina, por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, dijo en el evento libertario.