29 de enero de 2026 - 08:13

Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca: "Jugó all-in para que el Gobierno termine post elecciones"

El Presidente citó un tuit que asegura que el empresario buscó la caída del Gobierno tras las legislativas.

Don Chatarrín de los tubitos caros: el apodo de Milei para el CEO de Techint por el conflicto con la licitación.&nbsp;

"Don Chatarrín de los tubitos caros": el apodo de Milei para el CEO de Techint por el conflicto con la licitación. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Javier Milei disparó contra el CEO de Techint.

Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Por Redacción Política
Don Chatarrín de los tubitos caros: el apodo de Milei para el CEO de Techint por el conflicto con la licitación. 

Vaca Muerta: qué es el "dumping" que denuncia Techint tras perder contra una oferta 40% más barata

Por Redacción Economía

A través de sus redes sociales, el mandatario citó un posteo de un usuario afín que afirmaba: "Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste". A este mensaje, Milei le añadió una palabra contundente: "Dato".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2016601635468804570&partner=&hide_thread=false

El origen del conflicto: la licitación de Vaca Muerta

La furia presidencial se desató este domingo, cuando se conoció que Techint perdió una millonaria licitación para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros. Este proyecto, vital para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro para su exportación, fue adjudicado a la firma india Welspun.

Desde el Grupo Techint no se quedaron callados y adelantaron que evalúan presentar un recurso antidumping. Argumentaron que hubo competencia desleal y que la decisión de comprar insumos extranjeros perjudica seriamente a la producción y al empleo industrial argentino.

“El debate de fondo es qué país queremos ser”, plantearon desde la empresa y sumaron: "Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía".

Paolo Rocca - Techint
Paolo Rocca, SEO de Techint.&nbsp;

Paolo Rocca, SEO de Techint.

Este martes, durante su participación en el evento Derecha Fest, Milei redobló la apuesta y vinculó directamente las quejas del sector industrial con prácticas de corrupción y falta de competitividad.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina, por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, dijo en el evento libertario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

Por Redacción Espectáculos
Milei y Trump durante la presentación del Consejo de la Paz 

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para establecer la adhesión de Argentina al Consejo de Paz

Por Redacción Política
Javier Milei durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto. 

Conmemoración del Holocausto: Milei llamó a "permanecer unidos" y reforzó su alineamiento con Trump

Por Redacción Política