Vaca Muerta: qué es el "dumping" que denuncia Techint tras perder contra una oferta 40% más barata

La derrota de Techint en la licitación para el desarrollo del gasoducto de Vaca Muerta generó conflictos de competencia internacional y cruces políticos. Tras quedar fuera del proceso, la compañía que lidera Paolo Rocca evalúa iniciar una investigación por dumping contra la firma Welspun, que resultó ganadora.

La polémica se desató luego de que Welspun (de origen india) se quedara con la “subasta” para proveer los caños de acero del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro , desplazando a la firma argentina, la mayor productora de acero del país.

El proyecto contempla la provisión de tuberías de gran diámetro para un ducto de entre 480 y 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Este, punto clave de plan de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía; y según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca . Números imposibles de competir.

Frente a esto, se rumorea con que Techint inicie una investigación de dumping frente a Welspun.

Qué es el dumping (competencia desleal)

Se conoce como la práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado. Con esto, prioriza quitar la competencia por encima de las ganancias.

En este sentido, desde el entorno de Paolo Rocca analizan denunciar a la firma de la India ya que su oferta quedó un 40% por debajo de la de Techint, según indicó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

La Organización Mundial del Comercio (OMC) califica al dumping como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio menor que el que se vende en el mercado local del país exportador.

Milei sobre Rocca: “Don Chatarrín”

No obstante, el conflicto continúa escalando, al punto en que el presidente Javier Milei calificó al CEO de Techint como “Don Chatarrín” y defendió la oferta presentada por la empresa india.