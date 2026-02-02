2 de febrero de 2026 - 11:51

Impuesto a las Ganancias: ARCA oficializó nuevas categorías y escalas

ARCA actualizó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias con un ajuste del 14,29% por inflación y efecto retroactivo desde enero.

ARCA redefinió los pisos salariales y las deducciones que se aplican al Impuesto a las Ganancias durante el primer semestre.

ARCA redefinió los pisos salariales y las deducciones que se aplican al Impuesto a las Ganancias durante el primer semestre.

La actualización incorpora el impacto de la inflación del último semestre de 2025 y redefine los ingresos desde los cuales se comienza a tributar. El esquema también modifica las deducciones por cargas de familia y la ganancia no imponible, lo que impacta de forma directa en los salarios netos.

Cómo quedan las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias según ARCA

Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias publicadas por ARCA reflejan un ajuste del 14,29%, correspondiente a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. A partir de esta actualización, los pisos salariales para tributar quedan definidos de la siguiente manera:

  • Soltero sin hijos: paga Ganancias desde $2.490.038 mensuales netos.

  • Casado sin hijos: tributa a partir de $2.894.000 netos.

  • Casado con dos hijos: comienza a pagar desde $3.302.179 netos mensuales.

Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias ya rigen para sueldos cobrados desde enero.

Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias ya rigen para sueldos cobrados desde enero.

En paralelo, la ganancia no imponible del primer semestre se ubicará en $5.151.802,50, mientras que las deducciones anuales también se incrementan:

  • Cónyuge: $4.851.964,66

  • Hijo: $2.446.863,48

  • Deducción especial: $18.031.308,76

Desde el sitio especializado Blog del Contador recordaron que “también se actualiza la escala anual del impuesto correspondiente al primer semestre de 2026”. Además, detallaron el esquema de alícuotas: “El primer tramo, de hasta $2.000.030,09 de ganancia neta imponible acumulada, queda gravado al 5%”.

Las alícuotas avanzan de manera progresiva por tramos del 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27% y 31%, hasta alcanzar la alícuota máxima del 35% para ganancias superiores a $60.750.913,96, con un impuesto fijo acumulado previo de $14.672.720,74.

Datos a tener en cuenta sobre la aplicación del impuesto en los sueldos

La actualización de las nuevas categorías y escalas del Impuesto a las Ganancias tiene carácter retroactivo al 1° de enero, por lo que los empleadores deben recalcular las retenciones realizadas en los primeros meses del año. Esto implica que, si se descontó de más, los importes deben ser reintegrados en las próximas liquidaciones de sueldo.

El ajuste por inflaci&oacute;n impacta en qui&eacute;nes empiezan a tributar y en el monto de las retenciones mensuales.

El ajuste por inflación impacta en quiénes empiezan a tributar y en el monto de las retenciones mensuales.

En la práctica, la implementación no siempre es inmediata. Muchas empresas suelen demorar la actualización de sus sistemas de liquidación, por lo que algunos trabajadores pueden ver reflejados los cambios recién en pagos posteriores. En esos casos, las devoluciones pueden compensarse en el mismo recibo o en el siguiente.

Puntos clave a considerar:

  • Las nuevas escalas ya están vigentes para todo el primer semestre.

  • Las retenciones deben recalcularse con los valores actualizados.

  • Si hubo descuentos en exceso, corresponde su devolución.

