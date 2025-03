Marcha 56 de los jubilados en Mendoza: historias de carencias, de dignidad y la salud en juego

Esta mañana se llevó a cabo la marcha número 56 de los jubilados en Mendoza . Como vienen haciéndolo cada miércoles, a las 11 de la mañana se reunieron en la plaza San Martín, de Ciudad, para hacer visible la crítica situación que atraviesan y que incluso implica que muchos no puedan cubrir sus necesidades básicas, como alimentación y medicamentos.

Hay relatos de carencias, de dignidad pisoteada y de una política de maltrato hacia ellos. La movilización ha ido ganando apoyos y en esta ocasión particular tuvo una convocatoria a la que se sumaron diferentes organizaciones sociales.

Este miércoles se hicieron presentes docentes y no docentes universitarios que realizaron un paro por 48 horas lunes y martes y, como parte de la medida, habían dispuesto acompañar a los jubilados hoy.

María Inés, tiene 74 años y era parte de la convocatoria en la plaza. Relató que si bien no gana la mínima ha debido ajustarse pero contó en particular el caso de su mamá, que tiene 93 años. Dijo que ella sí gana la mínima y que tiene las necesidades propias de una persona de su edad, por lo que los familiares que pueden ayudarla reúnen el dinero necesario para complementar las carencias de su propia jubilación. “Lo hacemos con esfuerzo para procurarle a mi mamá lo necesario”, subrayó.

“A pesar de que ella merece, con creces, la asistencia de su familia, ninguno es millonario precisamente. ¿Qué dijo la otra vez? Siento que he trabajado toda la vida y no tengo dignidad, esa sensación que tiene de que tiene que vivir de la limosna, de la caridad, no hay modo de hacerle entender que lo merece, que estamos dispuestos, pero en el fondo vos te pones en su lugar y decís: tiene razón”.