Fuertes críticas a una evento por el Día de la Mujer que entregó como premios artículos de limpieza

Un evento organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Misiones terminó generando controversia en redes sociales. La actividad incluyó un certamen con elección de reinas y una entrega de diversos premios que terminaron despertando críticas entre los usuarios.

Un informe reveló que en 2025 hubo una víctima fatal de violencia de género cada 33 horas

El Gobierno criticó al feminismo y a la gestión de Alberto Fernández en el Día de la Mujer: "Estafa"

La celebración se realizó durante el fin de semana en la localidad de Colonia Aurora y formó parte de las actividades previstas para el 8 de marzo. Sin embargo, la polémica surgió cuando comenzaron a circular imágenes de los premios entregados: “Justo en el Día de la Mujer” , reprochaban los usuarios.

Los cuestionamientos apuntaron a que los regalos consistían en artículos para tareas domésticas , lo que para algunos refuerza estereotipos de género en una fecha asociada a la "lucha por la igualdad" .

Durante la jornada se realizó la elección de una reina y sus princesas, quienes recibieron como premios distintos artículos de limpieza, entre ellos escobas, escurridores y baldes. Desde el municipio señalaron que el objetivo era rendir homenaje a las mujeres de la comunidad y reconocer su importancia.

Polémica en una festejo por el Día de la Mujer.

Polémica en una festejo por el Día de la Mujer.

Según explicaron desde la comuna, la propuesta buscaba “homenajear y reconocer el rol fundamental de las mujeres de nuestra comunidad”.

Sin embargo, como era de esperarse, la elección de esos regalos generó numerosas críticas en redes sociales. Varios usuarios señalaron que entregar esos productos refuerzan la idea de que este tipos de labores están asociadas exclusivamente a las mujeres.

El cuestionamiento tomó mayor fuerza debido al contexto, ya que es un día donde se conmemora las luchas históricas por la igualdad de derechos y mejores condiciones laborales para las mujeres.

Polémica en una festejo por el Día de la Mujer. Polémica en una festejo por el Día de la Mujer. Facebook

Más allá de la controversia, el encuentro incluyó distintas actividades comunitarias. La pastora Raquel Krampitz compartió una reflexión alusiva a la fecha, mientras que el médico Tomás Guiso brindó una charla sobre prevención del cáncer de piel. También participaron funcionarios públicos, quienes destacaron el valor y el compromiso de las mujeres en la vida comunitaria.